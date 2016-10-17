Владельцев зарубежных счетов начали вызывать в налоговую

Граждане России, имеющие счета в банках за рубежом и не отчитавшиеся о них до 1 июля 2016 года, начали получать приглашения в налоговые инспекции.

17 Октября 2016 17:37:41

Налоговики начали приглашать «для беседы» владельцев счетов в зарубежных банках. Фото: Департамент экономической политики и развития города Москвы

О том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской федерации заинтересовалась владельцами зарубежных счетов, сообщает газета «КоммерсантЪ» (оригинал статьи читайте здесь).

Издание пишет, что в распоряжении редакции имеется одно из «многочисленных налоговых уведомлений», которые были разосланы россиянам, имеющим счета в банках зарубежных государств.

В уведомлениях, в частности, говорится о том, что гражданин не предоставил в отведенный законом срок отчета по движению денежных средств, и приглашается в налоговую «для проверки информации». Неявка грозит штрафом согласно КоАП.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, с 1 января 2015 года россияне, имеющие зарубежные счета, должны отчитываться об их существовании перед ФНС, а также предоставлять налоговикам информацию о движении средств на аккаунтах. Сделать это необходимо было до 1 июля 2016 года. При этом относится требование лишь к валютным резидентам России (подробнее читайте здесь).

Как пишет «КоммерсантЪ», на указанное выше исключение ФНС внимания не обратила, и уведомления о необходимости посетить налоговую получили как резиденты, так и нерезиденты, хотя последние отчитываться о счетах не обязаны. Это же подтверждает и «Интерфакс».

В ведомстве пояснили, что «направление уведомлений производится в целях обеспечения гарантий и прав налогоплательщиков в ходе проводимых административных процедур». По словам налоговиков, беседа нужна, чтобы избежать наказания невиновных.

«Необходимо убедиться, что имеющий иностранные счета гражданин является валютным резидентом и отчет в ИФНС представлять был обязан», – заявили изданию в ФНС.

«Привлечение налогоплательщиков к административной ответственности без подтверждения факта совершения ими административного правонарушения и вины в совершенном нарушении недопустимо», – добавили в налоговой службы.

При этом «КоммерсантЪ» пишет, что опрошенные изданием эксперты в искренность ФНС верят слабо.

«С трудом верится, что из-за мизерных штрафов налоговики будут тратить время и силы на беседы с налогоплательщиками», – приводит газета мнение бывшего налогового инспектора Артема Родионова, который в настоящий момент работает консультантом.

В действительности беседа с инспектором для некоторых держателей валютных счетов может грозить последствиями, гораздо более серьезными, чем штраф за неинформирование или неявку.

К примеру, если россиянин получил на свой зарубежный счет доход от продажи квартиры за рубежом (эта операция незаконна с точки зрения РФ), то штраф может составить до 100% суммы.

Кроме того, подтверждение нерезидентства может грозить доначислением налогов на российские доходы, поскольку ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов разнятся. Более того, в данном случае речь идет о резидентстве налоговом, а не валютном, потеря которого происходит при полугодовом пребывании за границей. На этом, в частности, обратил внимание управляющий партнер «Ренессанс-Lex» Георгий Хурошвили.

«Подтвердить собственное валютное нерезидентство можно, лишь предъявив загранпаспорт. Однако если человек нерезидент и это подтверждено, то любые его доходы от источников в России облагаются по повышенной ставке, в случае с НДФЛ – 30%, а не 13%. Не стоит забывать, что с точки зрения начисления налогов нерезидентом считается живший вне России не год, а полгода, и безопасная на первый взгляд беседа с предъявлением штампов в загранпаспорте может обернуться, к примеру, доначислением НДФЛ по повышенной ставке», – объясняет Хурошвили.

Также стоит отметить, что уже со следующего года Министерство финансов хочет снова изменить требования к отчетности и само определение понятия «валютный резидент». Согласно предложению Минфина, с 1 января 2018 года граждане России всегда будут считаться ее валютными резидентами, сколько бы времени они ни прожили в других странах.

Одновременно министерство намерено смягчить требования к россиянам, имеющим счета в зарубежных банках. В своем законопроекте Минфин предлагает не распространять требование об отчетах на лиц, которые провели в России меньше трех месяцев в течение одного года (в совокупности). При этом как минимум один раз уведомить налоговиков о счетах за рубежом экспатам из России все же придется. В законопроекте говорится, что граждане Российской Федерации, не являвшиеся резидентами по состоянию на 1 января 2018 года, все же обязаны уведомить налоговые органы об открытии и закрытии счетов вкладов или об изменении их реквизитов. Сделать это нужно не позднее 1 марта 2018 года. Подробнее читайте здесь.