Вкус улицы: Простор в простоте

Репортер The Phuket News нашла кхао ман гай, о котором не зазорно написать в газете.

29 Июля 2017 11:00:00

* Казалось бы, что можно написать о кхао ман гай, одном из самых незамысловатых блюд тайской кухни. Впрочем, стоило нам посмотреть на предложенные коллегой фотографии из ресторанчика Papa Khao Man Gai Taad (любимого тайской частью нашей редакции), как мы сразу решили, что такой кхао ман гай места на странице достоин.





В отличие от многих блюд тайской кухни, кхао ман гай – еда очень простая и не отличающаяся яркими вкусами. Об этом говорит и само название, в буквальном переводе означающее «жирный рис с курицей». За пределами Таиланда блюдо известно как рис по-хайнаньски.

Кхао ман гай – универсальный и повсеместно доступный обед для иностранца, не способного подружиться с чили и тайскими специями, а также для туристов с детьми. Основные компоненты блюда – вареная или жареная курица и рис, пронизанный тонкими ароматом куриного бульона с легкими нотками специй. Плюс яркий соус, который в Таиланде так и известен как соус для кхао ман гай.

Поскольку блюдо очень простое, то успех во многом зависит от качества ингредиентов и соблюдения технологии. Чтобы приготовить по-настоящему вкусный кхао ман гай в первую очередь нужна упитанная жирная курица, которую тайские хозяйки затем долго варят на медленном огне с добавлением имбиря, пандановых листьев и чеснока. Как правило, чтобы получить достаточно насыщенный бульон во внушительную емкость с водой отправляются сразу несколько кур. Затем одна часть бульона оставляется для подачи, а на другой готовится рис, который в процессе пропитывается всеми вкусами и ароматами супа. При этом излишне жирным рис не становится.

Для подачи на тарелку выкладывается горка риса, на которую сверху укладывается нарезанная курица. Отдельно подается порция бульона, в который по желанию можно добавить зимнюю дыню и накрошить лук. Во многих местах к курице с рисом также подается «кровяной тофу», ломтики огурца и кинза.

Последний элемент – соус, который готовится на основе ферментированных соевых бобов с уксусом, чили, сахаром, соевым соусом и мелко нарубленными чесноком и имбирем. Нейтральный вкус основного блюда позволяет соусу раскрыться во всей полноте, за что многие и любят кхао ман гай.

Как и со многими другими тайскими блюдами, хороший соус – это принципиально важно. Именно он отличает обычный кхао ман гай от такого, за которым будет выстраиваться очередь.

Во многих заведениях кхао ман гай можно заказать не только с вареной курицей, но также с жаренной на гриле или во фритюре. А в некоторые местах подают рис с полными набором топингов, включая хрустящую свинину му кроб, китайские сосиски чиенг, вареное яйцо, кусочки утки и другого мяса.

Именно такой подход – не очень канонический – практикует ресторан Papa Khao Man Gai Taad, где можно взять ассорти на несколько человек с полудюжиной топингов и несколькими соусами. В центре же тарелки будет красоваться богатая порция риса на курином бульон, ведь именно он в кхао ман гай является тем компонентом, который заменить нельзя.

Ниже вы найдете три заведения, где можно попробовать отличный кхао ман гай – простой, но очень вкусный тайский обед.

Papa Khao Man Gai Taad

Как уже говорилось выше, главая особенность этого места – наличие порций-ассорти на компанию (185 бат). В меню есть и другие классические ланчи, такие как кхао ка му. Ресторанчик находится на Wichit Songkram Rd., примерно в 200 м за Makro, если ехать от Central Festival.

Ko Ta Khao Man Gai

В этом заведении жители Пхукета ежедневно едят кхао ман гай уже на протяжении 50 лет и популярности оно не теряет. Ресторан находится на Phuket Rd., в нескольких метрах к югу от кольца Surin Circle (с часовой башней).

Khao Man Gai Ko Dum

Еще одно заведение с большой историей, весьма популярное у жителей Пхукет-Тауна. Ресторан находится на Yaowarat Rd., примерно в 1 км к северу от Vachira Hospital (на той же стороне улицы, что и больница).