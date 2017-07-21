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Visa присоединилась к проекту Phuket Smart City

Платежная система Visa и созданная консорциумом местных инвесторов компания Phuket City Development Co., Ltd (PKCD) подписали меморандум о взаимопонимании по развитию новых платежных решений для жителей и гостей острова в рамках проекта Phuket Smart City.

Новости Пхукета

21 Июля 2017 11:00:01

Страновой менеджер Visa по Таиланду Сурипонг Тантиянон и Карн Прачумпан из PKCD. Фото: Retail News Asia
Страновой менеджер Visa по Таиланду Сурипонг Тантиянон и Карн Прачумпан из PKCD. Фото: Retail News Asia

Со стороны Visa документ подписал страновой менеджер компании по Таиланду Сурипонг Тантиянон, со стороны PKCD (официального партнера Phuket Smart City) – со-основатель компании Карн Прачумпан, сообщает Retail News Asia.

«По всему миру Visa занимается ускорением внедрения электронных платежей за счет тесного сотрудничества с частным и государственным секторами. Visa выбирает партнеров со схожим образом мышления, чтобы помочь претворить наше видение будущего в жизнь. Мы используем свое положение глобального лидера в области инноваций и высоких технологий для создания решений, связывающих бизнес с потребителями. Подписание меморандума с Phuket City Development – очередная веха приближающая страну к статусу безналичного цифрового Таиланда», – заявил менеджер Visa по Таиланду Сурипонг Тантиянон.

Компания PKCD была создана в прошлом году консорциумом из 25 влиятельных пхукетских семей. Первой из инициатив PKCD стал анонсированный в сентябре 2016 года проект по запуску на Пхукете современного автобусного транспорта. Первые машины должны выйти на маршруты в начале 2018 года.

Также PKCD участвует в создании на острове масштабной сети точек доступа WiFi для обеспечения интернетом жителей и гостей провинции.

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