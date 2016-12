Винодельня Wolf Blass заново открывает Таиланд Австралийская винодельня Wolf Blass выбрала нового дистрибьютора и надеется, что он будет активнее продвигать премиальные вина. Марк Ноулс 14 Сентября 2016 14:36:17 Старший винодел Wolf Blass Крис Хэтчер и Барт Дайкерс из Bangkok Beer and Beverages. Австралийская винодельня Wolf Blass заново открывает для себя тайский рынок. На минувшей неделе Wolf Blass подписала эксклюзивной соглашение о дистрибуции с Bangkok Beer and Beverages Co (BB&B), которая теперь будет знакомить местных эстетов с «лучшим производителем красных вин» по версии International Wine Challenge. Ранее в этом году на церемонии в Лондоне австралийцы получили третью по счету награду Red Winemaker of the Year. О том, что Wolf Blass нашла тайского дистрибьютора, было объявлено на винном ужине в клубе Bliss, где среди прочих присутствовали старший винодел Wolf Blass Крис Хэтчер и Барт Дайкерс, региональный директор Bangkok Beer and Beverages по югу Таиланда (читайте здесь). «Это не только престижный бренд. Это бренд, который уже был на острове, а сейчас приходит к нашей компании, предоставляя нам реальную возможность развить его», – уточнил на мероприятии господин Дайкерс. «Мы сразу начинаем очень хорошей линейки: от начального уровня до премиального. Так что, я думаю, мы можем очень хорошо представить весь бренд», – добавил голландский специалист. «Лучшее время сложно было бы выбрать, поскольку сентябрь и октябрь – месяцы заключения контрактов. Большинство ресторанов составляют винные карты раз в год и именно в этот период. К началу ноября этот процесс обычно уже закончен, так что сейчас идеальный момент», – отметил Дайкерс. Со своей стороны Крис Хэтчер рассчитывает, что сотрудничество с BB&B подстегнет продажи премиальной и ультра-премиальной линеек Wolf Blass в Таиланде. Раньше они были представлены в Королевстве слабо, что, видимо, не устраивало одного из крупнейшеих виноделов Австралии. «Предыдущий дистрибьютор фокусировался лишь на винах входного уровня, тогда как мы бы хотели представить свое портфолио целиком. Если вы посмотрите на успех Wolf Blass по всему миру, то увидите, что в его основе – продукция из средней линейки и выше», – отметил Крис Хэтчер. Винодел признался, что он хотел бы, чтобы вина высокого уровня были чаще доступны в ресторанах «по бокалам», давая возможность потребителям знакомиться с премиальными напитками. Купить целую бутылку престижного вина многим представляется затруднительным, и это является одним из сдерживающих факторов. «Вина по бокалам – огромный рынок в Австралии. Я думаю, что для людей это возможность потратить чуть-чуть больше и попробовать сразу несколько разных вин, чем покупать целую бутылку», – заявил Хэтчер. Винодельня Wolf Blass была основана в 1966 году уроженцем Германии Вольфгангом Францем Отто Блассом. Успех пришел к компании через 8 лет, когда она выиграла Jimmy Watson Trophy, одну из самых престижных винных премий в Австралии. Сейчас Wolf Balss – один из ключевых игроков на австралийском рынке. Выручка компании по итогам 2014 года составила 100 млн австр. долл., что соответствует примерно 2,6 млрд бат по текущему курсу. С историей винодельни и портфолио продукции можно ознакомиться на сайте Wolf Blass. «Новости Пхукета» напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя может представлять угрозу здоровью.