Викторина - Quiz Night - Ротари-клуба Патонга

Дата/Время начала: 27 Июня 2018 19:30:00 - 27 Июня 2018 22:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Rotary Club of Patong Beach сердечно пришлашает поднять бокалы (в разумных пределах) в Aussie Pub в Камале и принять участие в викторине Quiz Night. Программа включает розыгрыши призов, викторину, еду, напитки и возможность помочь собрать средства на благотворительность. Что это дает в сумме? Выберите ответ из трех вариантов!

а) веселье,

б) еще больше веселья,

в) скука

Если вы выбрали пункты а) или б), тогда ждем вас на Quiz Night в 19:30. Подробнее на www.rotarypatong.org.