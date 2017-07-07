Викторина - Quiz Night - Ротари-клуба Патонга
Дата/Время начала:
27 Сентября 2017 19:30:00
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27 Сентября 2017 22:30:00
Rotary Club of Patong Beach сердечно пришлашает поднять бокалы (в разумных пределах) в Aussie Pub в Камале и принять участие в викторине Quiz Night. Программа включает розыгрыши призов, викторину, еду, напитки и возможность помочь собрать средства на благотворительность. Что это дает в сумме? Выберите ответ из трех вариантов!
а) веселье,
б) еще больше веселья,
в) скука
Если вы выбрали пункты а) или б), тогда ждем вас на Quiz Night в 19:30. Подробнее на www.rotarypatong.org.