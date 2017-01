Вики Кили, ее музыка и общественная деятельность Певица Вики Кили рассказывает о своем дебютном альбоме и борьбе за спасение живой природы. Марк Ноулс 16 Января 2017 11:34:26 Имя Вики Кили уже появлялось на страницах «Новостей Пхукета», но исключительно в связи с ее деятельностью по защите животных. Именно Вики привлекла внимание к условиям содержания в пхукетском зоопарка орангутана Майло, а до этого задавала острые вопросы касательно дельфинария. Впрочем, помимо живой природы у Вики есть и другая страсть – музыка. Так что в этот раз мы решили поговорить с ней обо всем сразу. Пожалуй, начнет со стандартного для любого экспата вопроса о бэкграунде. Где ты родилась, где выросла? Я родилась в Торонто, в семье ирландцев, и первые девять лет жизни провела в Канаде. Затем моя семья перебралась в Эр-Рияд, и мы прожили в Саудовской Аравии несколько лет. Затем я училась в школе-пансионе в Дублине, после окончания которой продолжила образование на театральном факультете Gaiety School of Acting, а после этого получила диплом преподавателя драматического искусства в Royal Irish Academy of Music. После выпуска я с группой приятелей собрала музыкальную группу, которая называлась The 42s, с которой мы выступали по всей Ирландии много лет. Параллельно я развивала сольную карьеру. Это были времена панк рока. Кого ты можешь назвать любимыми музыкантами и как они на тебя повлияли? Ох, непростой вопрос... Их так много! Когда я росла, меня окружала народная ирландская музыка, но отец также любил Beatles и Rolling Stones, Боба Дилана и Нила Янга, вот лишь несколько имен навскидку. Подростком я была просто одержима Guns’n Roses, Pixies, Ramones, Clash, Аланис Морисетт, Шерил Кроу, Red Hot Chilli Peppers, Nine Inch Nails, U2, Greenday и, конечно, Nirvanа. Я была рок-девочкой целиком и полностью. Что привело тебя на Пхукет и как давно ты здесь живешь? Я перебралась на Пхукет из Гонконга, где прожила восемь лет. У нас с мужем родилось двое детей, потом мы развелись, а жизнь в этом городе очень дорогая. При этом на Пхукете у нас был семейный дом, а мне всегда нравилось жить в окружении природы. Я чувствую прочную связь с Таиландом, мы здесь почти три года и очень любим его. Как я понимаю, ты находишься в списке на рассмотрение сразу в четырех номинациях на премию Grammy и это, должны быть волнительные новости. Что происходит на этом поле? Сейчас я просто рассылаю свой альбом как можно большему члену людей, которые могут быть членами NARAS (и имеющими право номинировать исполнителей на Grammy), а также продвигаю себя в социальных сетях. Мой менеджер Дон Лихтерман из Нью-Йорка и мой звукозаписывающий лейбл Sunset Records также оказывают огромную поддержку с продвижением за счет своих связей. Я часто попадаю в ротацию на радио по всему миру, и это просто прекрасно. Честно говоря, я не могу поверить, что все это происходит на самом деле. Одновременно я экологический активист и работаю в Ric O’Barry Dolphin Project одним из наблюдателей за бухтой в Японии [имеется в виду бухта Тайджи, печально известная массовым забоем дельфинов]. Я записала этот альбом, чтобы помочь в сборе средств для проекта по защите дельфинов, волонтером которого я стала, чтобы остановить безжалостное убийство сотен дживотных, совершающееся каждый год. Убийство их ради мяса – это беда, но вторая проблема – это ловля диких дельфинов для содержания в неволе, а японская бухта Тайджи – крупнейший в мире продавец дрессированных дельфинов, которые до этого были пойманы в дикой природе... Я поехала туда, пытаясь остановить это. Я хотела привлечь внимание к проблеме и решила, что музыка поможет сделать это. Никогда бы в жизни я не подумала о премии Грэмми. Это все совершенно ошеломительно и смущает меня. Альбом Mercy – твоя первая пластинка? Не могла бы рассказать о некоторых его темах и о том, что на альбом повлияло. Да, это мой первый альбом, хотя песни для него собирались многие годы. Некоторые из композиций я написала, когда мне только стукнуло 20, и с тех пор работа продолжалась. Примерно четыре песни были написаны в этом году, но все остальные – в разные годы за последние 15-20 лет. Каких либо конкретных тем для альбома я не планировала, но они сами собой сформировались: борьба с несправедливостью, вера в себя, борьба за свои права. Плюс пара песен о любви. Я записала альбом здесь, на Пхукете, на студии Legend Music, при поддержке талантливейшего Гарри Крауса. Он проделал титаническую работу продюссируя альбом, равно как помогавшие в записи песен выдающиеся музыканты Майк Митчелл, Роб Кук и Блейз Краус. Спасибо, ребята! Мы воплотили мою мечту в жизнь! С чего началась твоя любовь к природе и животным? Как она отразилась на музыке? Я не просто волонтер в проекте по защите дельфинов, я стараюсь привлечь внимание к проблемам всех животных и необходимости сострадания к ним. Ранее в этом году я запустила кампанию по спасению орангутана Майло из зоопарка Пхукета. Я написала петицию, а затем мы все вместе привлекли к ситуации глобальное внимание. Зоопарк в итоге просто вывез Майло в джунгли и бросил там, но мы нашли ее и доставили в реабилитационный центр где она жила на свободе три месяца. К сожалению, зоопарк подорвал здоровье Майло и через эти три месяца она умерла. Я чувствую, что музыка позволяет мне выразить мою потребность исправить проблемы мира. Я страстно хочу, чтобы справедливость торжествовала, и всегда нахожусь на стороне слабых К сожалению, здесь, в Таиланде, я вижу много примеров плохого отношения к слонам, обезьянам, крокодилам... Да вы сами можете продолжить список! Я хочу сделать больше, а музыка помогает мне выпустить эмоции и, я надеюсь, они также трогает души тех, кто слушает песни. А где можно их послушать и купить? Купить песни можно через iTunes, услышать – на Spotify. И пожалуйста, действительно купите их, поскольку все сборы от продаж будут напрямую переданы Ric O’Barry Dolphin Project, чтобы поддержать их непрерывную и столь важную работу в Тайджи, на Соломоновых островах и в других уголках мира, где дельфинам грозит беда. Спасибо огромное, Вики, что нашла время встретиться с нами, и удачи на Grammy в следующем году. Уверены, весь Пхукет более за тебя. Добавьте новостную ленту на свой сайт Самолет разбился на авиашоу в городе Хат-Яй Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде В Таиланде изменена структура футбольных лиг Esenzi на PIMEX: Подавая изящество Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus