Vietjet запустила ежедневные рейсы с Пхукета в Чианг-Рай

Первый прямой рейс Vietjet Thailand отправился с Пхукета в Чианг-Рай в воскресенье, 26 марта.

27 Марта 2017 13:32:47

Фото: Vietjet Thailand

Рейс VZ-110 вылетает с Пхукета в 09:05 утра, посадка в Чианг-Рае – в 11:10. Обратный рейс VZ-111 отправляется в 11:40, посадка на Пхукете – в 13:45. Таким образом перелет занимает чуть более двух часов. Тарифы начинаются от 1200 бат в один конец, маршрут обслуживает лайнер Airbus A320.

«В прошлом году Vietjet официально вышла на тайский рынок бюджетных авиаперевозок. Мы получили от пассажиров позитивные отзывы касательно удобства и стоимости услуг, и планируем у дополнить имеющиеся маршруты новыми, в частности, прямыми рейсами с Пхукета в Чианг-Май с 26 марта 2017 года и далее», – заявила вице-президент по коммерческой деятельности Vietjet Group Нгуйен Тхи Тхуй Бинх.

Также Vietjet планирует добавить в маршрутную сеть новые рейсы из Бангкока, подробности будут озвучены позже в этом году.

Напомним, Vietjet была названа «Лучшим лоукостером Азии» на TTG Travel Awards 2015 Сейчас авиакомпания располагает воздушным флотов из 45 самолетов А320 и А321, ежедневно лоукостер выполняет 350 рейсов. География полетов включает Таиланд, Сингапур, Южную Корею, Тайвань, Малайзию, Китая и Мьянму.