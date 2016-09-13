Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Vietjet начала продажу билетов Пхукет-Бангкок по 364 бата

Вьетнамский перевозчик открывает три первых внутренних маршрута в Таиланде. В рамках промо-акции слетать с Пхукета в Бангкок можно за 364 бата.

Новости Пхукета

13 Сентября 2016 12:12:13

Как и было анонсировано ранее, Vietjet с 15 сентября открывает три первых тайских маршрута: с Пхукетa в Бангкок, с Пхукета в Чианг-Рай и из Бангкока в Чианг-Май (плюс обратные рейсы, разумеется).

В рамках промо-акции, приуроченной к запуску, минимальный тариф на перелет с Пхукета в Бангкок составляет 170 бат, а общая стоимость билета со всеми сборами – 364 бата. Самолеты летают ежедневно. Такие же цены установлены и на перелеты по маршруту из Бангока в Чианг-Май, но рейсы совершаются лишь по будним дням. Минимальный тариф на перелет с Пхукета в Чианг-рай составляет 240 бат, общая стоимость – 439 бат. Имеется три рейса в неделю.

В цену включены 7 кг ручной клади, другие опции (питание на борту, багаж) доступны за дополнительную плату.

«Три года назад Таиланд стал первым международным направлением Vietjet. Благодаря сходствам в культуре, кухне и характерах, между Таиландом и Вьетнамом установились тесные взаимоотношения. И сейчас более 300 тайских граждан работают на разных позициях во Vietjet, что является дополнительным драйвером к расширению нашей маршрутной сети в Таиланде», – заявила вице-президент Vietjet Нгуйен Тхи Тхуй Бинх.

В рамках развития этого взаимодействия авиакомпания, в частности, обещает запустить рейс из Бангкока в Хайфон (вдобавок к рейсам в Хошимин и Ханой)

В общей сложности Vietjet сейчас работает на 53 внутренних и региональных маршрутах, совершая по 350 перелетов в день. Воздушный флот перевозчика насчитывает четыре десятка самолетов Airbus A320s и A321. Подробная информация и заказ билетов на www.vietjetair.com.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.