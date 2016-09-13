Vietjet начала продажу билетов Пхукет-Бангкок по 364 бата

Вьетнамский перевозчик открывает три первых внутренних маршрута в Таиланде. В рамках промо-акции слетать с Пхукета в Бангкок можно за 364 бата.

13 Сентября 2016 12:12:13

Как и было анонсировано ранее, Vietjet с 15 сентября открывает три первых тайских маршрута: с Пхукетa в Бангкок, с Пхукета в Чианг-Рай и из Бангкока в Чианг-Май (плюс обратные рейсы, разумеется).

В рамках промо-акции, приуроченной к запуску, минимальный тариф на перелет с Пхукета в Бангкок составляет 170 бат, а общая стоимость билета со всеми сборами – 364 бата. Самолеты летают ежедневно. Такие же цены установлены и на перелеты по маршруту из Бангока в Чианг-Май, но рейсы совершаются лишь по будним дням. Минимальный тариф на перелет с Пхукета в Чианг-рай составляет 240 бат, общая стоимость – 439 бат. Имеется три рейса в неделю.

В цену включены 7 кг ручной клади, другие опции (питание на борту, багаж) доступны за дополнительную плату.

«Три года назад Таиланд стал первым международным направлением Vietjet. Благодаря сходствам в культуре, кухне и характерах, между Таиландом и Вьетнамом установились тесные взаимоотношения. И сейчас более 300 тайских граждан работают на разных позициях во Vietjet, что является дополнительным драйвером к расширению нашей маршрутной сети в Таиланде», – заявила вице-президент Vietjet Нгуйен Тхи Тхуй Бинх.

В рамках развития этого взаимодействия авиакомпания, в частности, обещает запустить рейс из Бангкока в Хайфон (вдобавок к рейсам в Хошимин и Ханой)

В общей сложности Vietjet сейчас работает на 53 внутренних и региональных маршрутах, совершая по 350 перелетов в день. Воздушный флот перевозчика насчитывает четыре десятка самолетов Airbus A320s и A321. Подробная информация и заказ билетов на www.vietjetair.com.