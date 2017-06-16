Видео для сдачи на права теперь можно посмотреть в университете Rajabhat

Phuket Rajabhat University и Департамент наземного транспорта (PLTO) запустили пилотный проект по облегчению процесса получения водительских прав.

16 Июня 2017 18:04:22

Теперь посмотреть обязательное обучающие видео можно не только в офисе PLTO, но и в Phuket Rajabhat University в Рассаде. Претендующий на права человек может посмотреть видео заранее, получить официальный сертификат, а затем – при оформлении прав в PLTO – пропустить этот этап. Это должно снизить нагрузку на сотрудников PLTO, а желающим получить права – предоставить возможность выбора.

Согласно действующим правилам, при продлении имеющегося на руках водительского удостоверения, нужно просмотреть видео-курс продолжительностью в один час. Если соискатель претендует на права впервые, продолжительность курса – пять часов (с часовым перерывом на обед).

«Впрочем, желающим получить права все равно придется посетить PLTO, чтобы пройти проверку зрения и сдать другие тесты. Этих услуг мы не предоставляем», – предупредил доктор Самран Чайсават с факультета политических и административных наук.

«Дни просмотра видео – четверг и воскресенье. Просмотр начинается в 8:30 и заканчивается в 14:30, перерыв на обед – с полудня до 13:00. Занятия проводятся в аудитории номер 756 на пятом этаже здания номер семь (юридический факультет)», – добавил он.

Срок реализации пилотного проекта – до сентября, но возможны корректировки в зависимости от того, будет ли услуга пользоваться спросом.

Сбор за просмотр пятичасового курса составляет 500 бат, сбор за часовое видео – 200 бат. Гражданину Таиланда при себе необходимо иметь удостоверение личности в виде ID-карты, иностранцу – паспорт, подписанные ксерокопии страниц с фотографией, визой и разрешением на пребывание в стране, ворк-пермит и ксерокопии всех актуальных страниц (при наличии),документ из Иммиграционного бюро, подтверждающий адрес проживания.