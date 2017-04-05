Вице-премьер призвал воздержаться от ночных вечеринок в Сонгкран

Заместитель главы правительства Правит Вонгсувон заявил, что все праздничные мероприятия в Сонгкран должны быть завершены до полуночи.

5 Апреля 2017 12:14:20

Иллюстрация: Bangkok Post

Соответствующее заявление генерал Вонгсувон сделал в ходе общения с журналистами после заседания кабмина 4 апреля. На встрече обсуждалось обеспечение безопасности в Сокгран в целом, а не конкретно идея ночных вечеринок, с предложением которых к властям обратились представители развлекательной индустрии в 19 провинциях, сообщает Bangkok Post.

Генерал Вонгсувон не рассказал, в каких именно провинциях было предложено дополнить дневную программу ночной. При этом заместитель главы правительства подчеркнул, что если будет решено провести соответствующие мероприятия, то они не должны быть слишком громкими (в том числе по той причине, что в стране продолжается траур по Его Величеству Раме IX, скончавшемуся в октябре прошлого года). Кроме того, губернаторы провинций должны строго следить за соблюдением норм безопасности во время ночных празднований.

На заседании кабмина 4 апреля был одобрен предложенный Министерством транспорта план по обеспечению безопасности на дорогах «7-7-7». Такое название он получил из-за того, что Минтранс намерен ужесточить контроль на три недели: перед Сонгкраном, во время фестиваля, и в течение семи дней после него (с 4 по 24 апреля).

О переходе на усиленный режим несения службы ранее объявила Королевская полиция Таиланда, которая ежегодно перед Сонгкраном ужесточает борьбу с криминалом, включая наркоторговлю.