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Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку

Бангкокские ветеринары сообщили о том, что они готовы в ближайшее время выпустить на волю длиннохвостую макаку, поступившую к ним с серьезным ожирением.

Новости Пхукета

11 Августа 2017 13:50:16

После трех месяцев диеты Дядюшка толстяк готов вернутся на волю. Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post
После трех месяцев диеты Дядюшка толстяк готов вернутся на волю. Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post

Макаку по кличке Дядюшка толстяк передали специалистам 4 мая. Причиной стало ожирение, которое развилось у 15-летнего самца ввиду чрезмерно активного питания нездоровой пищей, сообщает Bangkok Post.

К моменту передачи ветеринарам Дядюшка весил 27 кг (вместо нормальных 10-15 кг) и практически не мог самостоятельно передвигаться. Как сообщала тайская пресса, самец был вожаком стаи обезьян, и другие макаки делились с ним пищей, которой их подкармливали туристы и жители Бангкока.

Сейчас, 3 месяца спустя, вес обезьяны составляет чуть меньше 25 кг, то есть похудел Дядюшка не слишком значительно. Однако специалисты Управления по защите дикой природы полагают, что прописанная самцу диета достаточно благотворно сказалась на его здоровье, серьезные последствия от ожирения удалось предотвратить, и Дядюшка готов вернуться на волю.

Ветеринары не уточнили, когда и где самец будет выпущен на свободу. При этом ранее СМИ писали, что Дядюшку выпустят в более здоровое место, чем та часть столицы, где он ранее обитал.

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The Phuket News
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
Ветеринары готовы выпустить на волю располневшую на стритфуде макаку
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