Велопробег собрал более миллиона бат для детей

Участники велопробега Ride 4 Kids преодолели 845 км на велосипедах ради помощи детям.

10 Апреля 2017 14:27:38

Участники мартовского велопробега из Хуа-Хина на Пхукет.

Дистанция в 845 км по тайской жаре – испытание не для слабых духом, да и физической выносливости подобное испытание требует немало. Впрочем, все это не остановило участников велопробега Ride 4 Kids, которые 6 марта стартовали из Хуа-Хина, а шесть дней спустя прибыли на Пхукет.

Путешествие не обошлось без приключений. Несколько раз навигатор заводил участников путешествия в настоящие тайские дебри, а на одном из участков маршрута группа сделала крюк в целых 30 км – и это вдобавок к уже пройденным в тот день 140 км. Дополнительно осложнял поездку тот факт, что все путешественники имели разные уровни подготовки, и тем, кто послабее, зачастую приходилось выкладываться на все 100% и даже больше. Более того, один из участников прямо перед стартом гонки получил серьезную травму на тренировке, но все равно вышел на маршрут, несмотря на трещину в ребре, две разорванные связки и микротрещину в локтевом суставе. Финишную линию он пересек со слезами на глазах.

У испытания, которому подвергли себя 14 пхукетских велосипедистов, была благородная цель, которая оправдывала все страдания. Велопробег был организован в качестве центральной части кампании по сбору средств для трех благотворительных фондов: Phuket Has Been Good to Us, The Good Shepherd и Share for Change гостиницы Outrigger.

Изначально организаторы Ride 4 Kids ставили целью собрать 1 млн бат, а к моменту подготовки этой статьи сумма уже была даже превышена. Более того, деньги продолжали поступать на счета проекта.

На торжественном гала-вечере в Outrigger было подтверждено, что в следующем году Ride 4 Kids пройдет снова. Кроме того, известно имя одного из участников – на благотворительном аукционе право войти в состав команды получил Пол Чэппел.