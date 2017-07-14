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Вегетарианский фестиваль пройдет в «приглушенном режиме»

Губернатор Пхукета призвал участников вегетарианского фестиваля помнить о трауре по Раме IX и вести себя соответствующим образом.

14 Июля 2017 10:49:14

Медиум ма-сонг на фестивале. Фото: Марк Ноулс
Медиум ма-сонг на фестивале. Фото: Марк Ноулс

Вегетарианский фестиваль на Пхукете в этом году выпадает на 20-28 октября, то есть на период, когда страна будет прощаться с Его Величеством Рамой IX (церемония Королевской кремации назначена на 26 октября). В связи с этим губернатор Норрапхат Плодтхонг призвал жителей острова соответствующим образом скорректировать программу фестиваля. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с представителями китайских храмов провинции 11 июля.

По словам губернаторов, ма-сонги на шествиях должны воздержаться от шокирующего прокалывания тел различными предметами (как на фото), а зрители – от забрасывания медиумов петардами.

«Прокалываний не должно быть вовсе или должно быть немного. И никаких крупных предметов или необычного оружия, поскольку в этот период главным для жителей страны будет выражение уважения Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету», – заявил губернатор.

«Продажа пиротехнических изделий без разрешения будет запрещена, а официальные лица запустят информационную кампанию, чтобы люди воздержались от забрасывания медиумов петардами во избежание травм», – добавил он.

На встрече 11 июля глава провинции коснулся и других аспектов организации Вегетарианского фестиваля. В частности, официальным ведомствам будет запрещено делать денежные пожертвования храмам на проведение мероприятий. К примеру, местный офис Туристического управления Таиланда может выделить бюджет на кампанию по продвижению фестиваля и потратить его по своему усмотрению, но передавать эти средства храмам ТАТ не имеет права.

Также губернатор предостерег местный бизнес от спекулятивного завышения цен на товары и услуги в дни фестиваля. Для борьбы с этим официальные лица будут проводить выборочные проверки, жалобы от граждан будут приниматься на горячую линию 1669.

По традиции Вегетарианский фестиваль начинается в первый вечер девятого месяца по лунному календарю и продолжается девять вечеров подряд. Зародилась традиция в XIX веке в сообществе китайских переселенцев, работавших на оловянных приисках в Кату. Самый известный же элемент праздника – это выступления «божьих жеребцов» ма-сонгов, которые ходят по огню, купаются в горящем масле и протыкают себе лица ножами и спицами. Об истории и традициях Вегетарианского фестиваля можно почитать здесь.

 

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