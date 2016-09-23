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Вегетарианский фестиваль на Пхукете начнется 1 октября

Туристическое управление Таиланда уже опубликовало брошюру с расписанием всех событий 1-9 октября на Пхукете.

28 Сентября 2016 11:03:17

Пожалуй, нет такого путеводителя или туристического журнала, который был не писал про Вегетарианский фестиваль на Пхукете. Как его только не называют: и шокирующим, и экстравагантным, и кровавым... Но самое главное слово – это, пожалуй, знаковый.

Phuket Vegetarian Festival является не общетайской, а именно пхукетской традицией, зародившейся на острове в начале XIX века (об истории, основных событиях и правилах фестиваля можно узнать здесь).

К настоящему моменту фестиваль стал настолько известным, что свои версии пытаются проводить и другие курорты. Последнее странно вдвойне, ведь фестиваль этот не предполагает никакого участия в нем туристов, разве что, в роли зрителей (причем осторожных)

Назвать фестиваль праздником тоже затруднительно. Это не Сонгкран, когда жители Королевства отмечают окончание старого года и приветствуют новый. Здесь смысл иной – очищение, смирение, вручение себя в руки богов, просьба о помощи и защите. Причем боги, о которых идет речь, разумеется китайские.

Все сказанное выше, однако, не отменяет того факта, что в очередной раз Вегетарианский фестиваль привлечет огромное количество туристов, тем более что в этом году он совпал по времени с празднованием Дня образования КНР, а значит китайцев на острове будет больше, чем обычно.

Программа фестиваля

Туристическое управление Таиланда уже опубликовало на своем сайте традиционную брошюру (или скорее даже журнал) с расписанием всех событий 1-9 октября на Пхукете. Скачать ее можно с сайта phuketemagazine.com, мы же ограничимся лишь кратким пересказом программы.

Поднимать лампадные столбы в китайских храмах Пхукета начнут 30 сентября в 15:00. Время одинаково для 24 храмов, единственное исключение – Sheng Leng Shrine в Муанг-Мае. Там церемония назначена на 7 утра.

На следующий день, 1 октября, в храмах пройдет церемония призвания Бога-Императора, первое подношение еды ма-сонгам («божьим жеребцам») и чтение молитв.

Основные ритуалы, включая хождения по огню, купание в горящем масле, покорение лестницы из лезвий и другие стартуют со 2 октября. Их откроет Jui Tui Shrine в Пхукет-Тауне (начало в 20:09), а затем эстафету примут другие храмы. Также на 2 октября запланирована церемония в честь Его Величества Короля Таиланда в Сапан-Хине и первая из уличных процессий (о них ниже).

Расписание всех ритуалов есть в брошюре ТАТ, где они сгруппированы по дням. Как правило, проходят они в вечернее время, после захода солнца.

Церемония пересечения моста традиционно состоится в последний день фестиваля, то есть 9 октября.

Уличные процессии

Если ритуалы Вегетарианского фестиваля проходят локально, то уличные процессии – куда более масштабные события, неизбежно отражающиеся на дорожном движении на острове. Каждый храм проводит свои собственные парады, а кроме них есть и относительно небольшие шествия, организовываемые спонтанно. Ниже можно найти список процессий, которые уже подтверждены (начинаются все они, как правило, ранним утром, около 6-7 часов).

2 октября

• Choor Su Gong Naka Shrine (Вичит).

3 октября

• Leng Ho Bel Shrine (Май-Кхао).

• Bang Khu Shrine (Сапам).

• Sapam Shrine (Сапам).

• Cherng Talay Shrine (Чернг-Талей).

4 октября

• Sheng Leng Tong Shrine (Муанг-Май).

• Choor Su Gong Naka Shrine (Вичит).

• Lim Hu Tai Su Shrine (Самконг).

• Gim Tsu Ong Shrine (Баан-Дон).

• Bang Neow (Пхукет-Таун).

• Leng Ho Bel Shrine (Май-Кхао).

• Tai Seng Pud Jor (Чалонг).

5 октября

• Tai Seng Pud Jor (Чалонг).

• Jeng Ong Shrine (Пхукет-Таун).

• Tha Reua Shrine (Срисунторн).

• Tae Gun Tai Tae Shrine (Баан-Пасак).

• Choor Su Gong Naka Shrine (Вичит).

• Sapam Shrine (Сапам).

6 октября

• Bang Neow Shrine (Пхукет-Таун).

• Gim Tsu Ong Shrine (Баан-Дон).

• Ong Hu Shrine (Чернг-Талей).

• Jong Nghi Tong (у водопада Тонсай)

• Tai Houd Tong (Сурин).

• Sheng Leng Tong Shrine (Муанг-Май).

7 октября

• Gim Tsu Ong Shrine (Баан-Дон).

• Jui Tui Shrine (Пхукет-Таун).

8 октября

• Lai Tu Tao Shrine (Кату).

• Tae Gun Shrine (Вичит).

• Hai Yiang Geng Shrine (Май-Кхао).

• Lim Seu Chor Shrine (Срисунторн).

• Yok Ke Keng Shrine (Самконг).

9 октября

• Ngor Hian Tai Tae Shrine (Баан-Киан).

• Sui Boon Tong Shrinе (Пхукет-Таун).

• Bang Khu Shrine (Сапам).

Туристическое управление Таиланда опубликовало маршруты четырех больших процесси. В случае с остальными шествиями водителям остается лишь избегать указанных районов целиком.

Окончание фестиваля

Заключительная процессия Вегетарианского фестиваля состоится после захода солнца 9 октября. Участники шествий стартуют от китайских храмов в Пхукет-Тауне и направятся в Сапан-Хин. Эта церемония будет самой громкой и самой массовой из всех, закончится же она в районе полуночи. О том, как выглядит процессия изнутри, можно узнать из этого репортажа

Полную информацию о мероприятиях Вегетарианского фестиваля 2016 года, маршруты уличных процессий, расписание ритуалов и историческую справку можно найти на сайте фестиваля и Phuket Magazine.  

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