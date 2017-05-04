Вечер театрального нуара в Май-Кхао

Проект «Культурная революция» попробует себя в жанре нуара. Вечером 9 мая в Maikhao Dream Villa Resort & Spa будет презентован музыкальный спектакль в четырех действиях Spy Noir.

4 Мая 2017 14:07:26

Кадры из кинофильма «Мальтийский сокол», который принято считать первым классическим фильмом направления нуар.

Зрителям предстоит перенестись в эпоху 1940-х годов, на которую пришелся расцвет кинематографического нуара. В наши дни характерная атмосфера военных и послевоенных лет – обязательный элемент фильмов и постановок в жанре нуар.

«Spy noir – наша попытка приблизить, узнать, почувствовать через музыку, лирику и поэтическое слово, чем жили сердца и души людей, что дало им силы выжить, выстоять, сохранить любовь, а иногда и жизнь. В день памяти хочется поговорить именно об этом и найти отклик в ваших сердцах», – говорят организаторы постановки в Maikhao Dream.

«Талантливые артисты воссоздадут в зале интригующую и увлекательную атмосферу легкого шпионского романа и расскажут вечную историю любви, страсти, верности и стойкости. Вечер будет наполнен музыкой, песнями, сюрпризами, играми, светом и оптимизмом. Наш музыкальный спектакль адресован взрослым, но может быть интересен и юным зрителям. Также дети младшего возраста смогут провести время в детской игровой комнате отеля Maikhao Dream Villa Resort & Spa, пока родители наслаждаются театральным действием», – добавляют организаторы.

Cреди специальных гостей вечера ожидаются Эвелина Бледанс, Хаким Булибеков и «другие секретные агенты».

В соответствии с традициями «Культурной революции», кроме самого шоу гостей будет ждать ужин с напитками, а также организованный трансфер с юга острова. Стоимость билетов – 2500 бат с человека. Заказать билеты и получить дополнительную информацию можно по телефону +66 61 859 75 24. За новостями «Культурной революции» можно следить на страницах проекта в Facebook и Instagram.