В зоопарке Пхукета появились два детеныша орангутанов Местный офис Департамента национальных парков утверждает, что приматы были приобретены на законных основаниях. Новости Пхукета 1 Ноября 2016 08:43:39 Официальные лица провели испекцию в зоопарке Пхукета в июле. Фото: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation О том, что в зоопарке Пхукета появились два маленьких орангутана, стало известно в прошлом месяце, благодаря сообщениям экологических активистов в сети Facebook. При этом источники ранее уже зарекомендовали себя как осведомленные, поскольку именно эти пользователи сети принимали участие в спасении орангутана Майло, незаконно содержавшейся в зоопарке (примата удалось вызволить, но позже Майла погибла, подробнее читайте здесь). В ответ на запрос «Новостей Пхукета» и The Phuket News официальные лица из 5-го регионального офиса Департамента национальных парков, защиты дикой флоры и фауны подтвердили, что приматы были приобретены на законных основаниях. Сотрудник ведомства Сонгчай Тонгбунъянг заявил корреспонденту редакции, что животные – самец и самочка – были доставлены в пхукетский зоопарк из Бангкока. «Оба орангутан – мальчика и девочка – родились в Таиланде и изначально находились в центре Safari World. Они оба еще очень молодые», – заявил Сонгчай Тонгбунъянг. Сотрудник Департамента нацпарков не раскрыл сумму сделки, но подчеркнул, что животные были приобретены с соблюдением всех предусмотренных законом процедур. Все документы оформлены надлежащим образом. «Я проинформировал зоопарк о том, что представители средства массовой информации хотели бы увидеть животных или задать вопросы о них. Зоопарк должен предоставить прессе доступ и позволить распространить информацию», – добавил господин Тонгбунъянг. В случае с Майл у экологических активистов и неравнодушных жителей Пхукета вызывали вопросы условия содержания орангутанов в зоопарке. Когда соответствующий вопрос был задан главе природного заказника Khao Phra Thaew Non-Hunting Area в Таланге Пиявату Сукону (его ведомство напрямую отвечает за вопросы, касающиеся дикой фауны на Пхукете), тот заверил, что зоопарк получил соответствующие распоряжения. Однако, что именно было сделано, господин Сукон перечислить затруднился. «После инспекции [в июле] в отдали зоопарку распоряжение улучшить условия в некоторых проблемных зонах комплекс. Одна из претензий касалась вольера для слонов, и как я понимаю, улучшения были произведены. Также мы рекомендовали улучшить условия содержания тигров, но я не уверен, завершены ли уже эти работы», – заявил Пияват Сукон. О новых орангутанах в зоопарке глава Khao Phra Thaew Non-Hunting Area просто не знал. «Я не был в курсе, что в зоопарке появились новые орангутаны», – признался господин Сукон. Что касается Майло, погибшей спустя некоторое время после освобождения из зоопарка, то это дело сейчас находится у следователей. «Мы не получали известий от следователей относительно прогресса по делу против зоопарка Пхукета. Мы все еще ждем от них новостей», – развел руками Пияват Сукон.