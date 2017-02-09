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В заливе Пханг-Нга стартует юбилейная Bay Regatta

Сегодня, 15 февраля, Пхукет открывает очередной сезон яхтенных регат. Первое из соревнований – Bay Regatta в заливе Пханг-Нга.

Новости Пхукета

15 Февраля 2017 08:49:44

Фото из архива The Phuket News
Фото из архива The Phuket News

Начинающаяся сегодня 20-я юбилейная The Bay Regatta, примечательная, прежде всего, своим форматом, в котором есть не только спортивная, но и круизная составляющая. Участникам предстоит добраться от Пхукета до побережья провинции Краби на другой стороне залива, а затем вернуться назад.

Каждый гоночный день будет завершаться вручением наград на берегу. Соревноваться яхтсмены в этом году будут в шести дивизионах: Racing Class, Cruising A, Cruising B, Bareboat Charter, Racing Multihulls и Cruising Multihulls). Расписание регаты следующее.

15 февраля. Регистрация и вечеринка в честь открытия в Chandara Resort and Spa (Ао-По, Пхукет).

16 февраля. Первый гоночный день. Маршрут – от Ао-По до острова Яо. Церемония вручения призов пройдет в отеле Paradise Koh Yao Resort (Пханг-Нга).

17 февраля. Второй гоночный день. Маршрут – от острова Яо до побережья Краби. Затем – свободный вечер на берегу (Краби).

18 февраля. Третий гоночный день. Гонка среди островов у побережья Краби. Вручение призов состоится Railay Bay Resort & Spa (Краби).

19 февраля. Четвертый гоночный день. Скоростная гонка по прямой от побережья Краби до финиша в бухте Чалонга. Церемония вручения призов и финальная вечеринка состоится в Kan Eang II (Чалонг, Пхукет).

Подробную информацию можно найти на www.bayregatta.com и www.facebook.com/bayregatta.

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