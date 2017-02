В заливе Пханг-Нга стартует юбилейная Bay Regatta Сегодня, 15 февраля, Пхукет открывает очередной сезон яхтенных регат. Первое из соревнований – Bay Regatta в заливе Пханг-Нга. Новости Пхукета 15 Февраля 2017 08:49:44 Фото из архива The Phuket News Начинающаяся сегодня 20-я юбилейная The Bay Regatta, примечательная, прежде всего, своим форматом, в котором есть не только спортивная, но и круизная составляющая. Участникам предстоит добраться от Пхукета до побережья провинции Краби на другой стороне залива, а затем вернуться назад. Каждый гоночный день будет завершаться вручением наград на берегу. Соревноваться яхтсмены в этом году будут в шести дивизионах: Racing Class, Cruising A, Cruising B, Bareboat Charter, Racing Multihulls и Cruising Multihulls). Расписание регаты следующее. 15 февраля. Регистрация и вечеринка в честь открытия в Chandara Resort and Spa (Ао-По, Пхукет). 16 февраля. Первый гоночный день. Маршрут – от Ао-По до острова Яо. Церемония вручения призов пройдет в отеле Paradise Koh Yao Resort (Пханг-Нга). 17 февраля. Второй гоночный день. Маршрут – от острова Яо до побережья Краби. Затем – свободный вечер на берегу (Краби). 18 февраля. Третий гоночный день. Гонка среди островов у побережья Краби. Вручение призов состоится Railay Bay Resort & Spa (Краби). 19 февраля. Четвертый гоночный день. Скоростная гонка по прямой от побережья Краби до финиша в бухте Чалонга. Церемония вручения призов и финальная вечеринка состоится в Kan Eang II (Чалонг, Пхукет). Подробную информацию можно найти на www.bayregatta.com и www.facebook.com/bayregatta.