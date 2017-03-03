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В заливе Пханг-Нга нашли четырех пропавших в море россиян

Четверо россиян пропали у побережья острова Рача-Ной во второй половине дня 2 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Марта 2017 13:09:11

Капитан спидбота Риттхирон Салига из Раваи рассказал журналистам, что группа из четырех россиян решила отправиться к острову Рача-Ной, чтобы поплавать с масками. Туристы и капитан заранее оговорили, откуда и когда спидбот их заберет, но когда капитан Салига прибыл в указанное место, туристов там не обнаружилось.

«Я предупредил их о погоде, и когда не обнаружил их в точке подбора, забил тревогу, попросив капитанов других лодок в этом районе помочь с поисками», – рассказал Салига.

Первых двоих обнаружила рыбацкая лодка, подключившаяся к поискам. Мужчин доставили на борт спидбота, откуда он связались по телефону с туристической полицией. Тем временем поиски продолжились, и капитану Салиге удалось найти еще одного из россиян. К 22:00 всех троих – Сергея Ларичева, Артема Тарасенко и Валерия Якунина – доставили на пирс Чалонга, а затем – в отделение полиции.

Поиски четвертого туриста – Дмитрия Сомова из Курганской области – продолжались в течение нескольких часов, в том числе и после наступления темноты. В конце концов, рыболовецкое судно Siri Nam Chok 8 сообщило на берег, что мужчину нашли в море примерно в пяти морских милях от Рача-Ной. Третье региональное командование ВМФ Таиланда заявило, что к ним сообщение поступило в 1:50 ночи, и что все четверо россиян в безопасности. При этом на Пхукет Сомова доставили только утром 3 марта.

По предварительной версии, причиной происшествия стали сильные течения в том месте, где плавали россияне. 

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