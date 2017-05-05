The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Вичите пропала 14-летняя девушка

Полиция просит у жителей острова помощи в поиске Котчакорн «Нес» Сорнтхави, пропавшей накануне.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Мая 2017 14:06:27

Мать пропавшей Пханвилай Пэнтхонг рассказала полиции, что в последний раз девушку видели около 13:00 четверга, 4 мая. Произошло это около дома семьи в поселке Phanason Villa на Muanthong – Khao Khad Rd. (cм. карту ниже или по ссылке).

«Ее мать отлучилась из дома, а Нес играла с младшей сестрой. В какой-то момент последняя заметила, что Нес больше дома нет», – заявил капитан Джарат Лемпан, принявший заявление матери пропавшей девушки.

«Госпожа Пханвилай Пэнтхонг рассказала нам, что в момент исчезновения дочери система видеонаблюдения в поселке не работала», – отметил офицер.

«Когда Нес видели в последний раз, она была одета в бело-синиюю блузку и джинсовые шорты. Семья девочки очень беспокоится о ней. Если вы видели Нес, пожалуйста, свяжитесь с полицией Вичита по телефону 076-355073 или 086-2675035», – добавил он.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Двух иностранцев-карманников задержали в аэропорту Бангкока
Двух иностранцев-карманников задержали в аэропорту Бангкока
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Phuket FC пытается вернуться в свою игру
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
Angsana посвятила апрель кухне северного Таиланда
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.