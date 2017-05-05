В Вичите пропала 14-летняя девушка

Полиция просит у жителей острова помощи в поиске Котчакорн «Нес» Сорнтхави, пропавшей накануне.

5 Мая 2017 14:06:27

Мать пропавшей Пханвилай Пэнтхонг рассказала полиции, что в последний раз девушку видели около 13:00 четверга, 4 мая. Произошло это около дома семьи в поселке Phanason Villa на Muanthong – Khao Khad Rd. (cм. карту ниже или по ссылке).

«Ее мать отлучилась из дома, а Нес играла с младшей сестрой. В какой-то момент последняя заметила, что Нес больше дома нет», – заявил капитан Джарат Лемпан, принявший заявление матери пропавшей девушки.

«Госпожа Пханвилай Пэнтхонг рассказала нам, что в момент исчезновения дочери система видеонаблюдения в поселке не работала», – отметил офицер.

«Когда Нес видели в последний раз, она была одета в бело-синиюю блузку и джинсовые шорты. Семья девочки очень беспокоится о ней. Если вы видели Нес, пожалуйста, свяжитесь с полицией Вичита по телефону 076-355073 или 086-2675035», – добавил он.