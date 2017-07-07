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В Вичите произошел пожар в прачечной

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре в таунхаусе на Soi Nanachart (Borrae) в Вичите около 8 утра пятницы, 7 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Июля 2017 09:00:00

На тушение пожара были брошены шесть пожарных автомобилей, но даже такими силами справиться с огнем удалось лишь через полтора часа.

«Мы обнаружили в горевшем доме множество газовых баллонов, и из одного из них происходила утечка газа. Нам потребовался час и тридцать минут, чтобы сбить пламя и перекрыть протекавший баллон. Затем мы вынесли их все наружу», – рассказал один из работавших на месте событий пожарных.

Экстренным службам удалось не допустить распространения огня на другие таунхаусы, пострадал только первый этаж одного здания, где располагалась прачечная.

Хозяйка загоревшегося таунхауса и трех соседних Кусума Вэтхангкхавит оценила ущерб от пожара в 500 тыс. бат. В результате возгорания пострадало не только здание и личные вещи госпожи Вэтхангкхавит, но и автомобиль Mitsubishi Attrage.

«На данном этапе расследования мы полагаем, что пожар могло вызвать короткое замыкание. Впрочем, криминалистам еще предстоит точно определить причину возгорания», – заявил лейтенант полиции Кхвансиринат Тхайрат.

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