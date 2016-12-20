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В Турции убит российский посол

В понедельник, 19 декабря, в Анкаре в результате террористического нападения был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Новости Пхукета

20 Декабря 2016 09:58:15

Андрей Карлов на встрече со студентами университета «Атылым» 27 сентября 2016 года. Фото: Посольство России в Турции / www.turkey.mid.ru
Андрей Карлов на встрече со студентами университета «Атылым» 27 сентября 2016 года. Фото: Посольство России в Турции / www.turkey.mid.ru

В понедельник на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре 22-летний гражданин Турции Мевлют Мерт Алтынташ открыл огонь по послу России Андрею Карлову и другим присутствующим. После ликвидации стрелка господин Карлов был госпитализирован, однако спасти жизнь дипломата не удалось, сообщает ТАСС.

«Сегодня трагичный день для российской дипломатии. Сегодня в Анкаре на публичном мероприятии получил ранение посол России, от которого он скончался», – подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что Россия квалифицировала произошедшее как террористический акт.

«Решительно осуждаем это бесчеловечное преступление, имеющее своей целью подорвать коллективные усилия по скорейшему достижению политического урегулирования в Сирии, начавшийся процесс нормализации российско-турецких отношений. Ожидаем от турецких властей самого тесного взаимодействия с представителями следственных органов России в проведении тщательного расследования всех обстоятельств варварского преступления, выявления и наказания его организаторов, а также принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан, загранучреждений и их персонала. Со своей стороны во взаимодействии с правоохранительными органами Турции сделаем все, чтобы виновные понесли заслуженное наказание», – говорится в официальном заявлении МИД России.

Сразу после происшествия ситуацию по телефону обсудили президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже в тот же день состоялась беседа между министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, который сейчас находится в Москве для участия в трехсторонней министерской встрече Россия-Иран-Турция. Соболезнования уже выразили представители ведущих мировых держав включая США и страны Европы.

«Только что я говорил по телефону с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который уже прилетел в Москву. Я убежден, что завтра на этой встрече мы примем меры, которые сделают невозможным реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления», – заявил 19 декабря Сергей Лавров.

После происшествия Ростуризм обратился к российским туристам, находящимся на территории Турции, с просьбой избегать мест массового скопления людей.

«Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания», – говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

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