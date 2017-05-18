В туалет к жителю Кату забрался варан

Муниципальные спасатели поймали ящерицу и выпустили ее в джунгли подальше от жилых домов.

18 Мая 2017 16:08:09

Спасательная служба муниципалитета Кату получила сообщение о варане в жилом доме в поселке Sing Thao Thani около 11 утра вторника, 16 мая. Обратившийся на горячую линию 1669 житель Кату рассказал, что ящерица забралась к нему в туалет и он не рискует прогонять ее сам.

Прибывшие по вызову спасатели за несколько минут поймали животное, погрузили в свой автомобиль, а затем выпустили в джунгли в районе холма Банг-Пан.

По словам главы муниципальной службы спасения Йонгйота Четвичена, размер ящерицы вместе с хвостом превышал полтора метра.