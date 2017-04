В третий раз подряд на Supersports 10 Mile Run победили кенийцы Третьи ежегодные соревнования Supersports 10 Mile International Run собрали более 2500 участников из разных стран, однако сильнейшими на главной дистанции по-прежнему остались атлеты из Кении. Новости Пхукета 27 Марта 2017 08:46:56 В забеге на 10 миль среди мужчин лучший результат показал кениец Дэвид Кибет, выигравший и прошлогоднюю гонку. Его нынешний результат – 52 минуты и 4 секунды (в прошлом году – 0:50:15). Вторым финишировал Дэвид Чепквони, не только тезка, но еще и соотечественник Кибета. Его результат – 0:54:43. Бронза досталась шестикратному победителю европейских соревнований Ironman 70.3 Андреасу Дрейтцу. Атлет из Германии преодолел дистанцию за 56 минут и 42 секунды. Пхукетскому спортсмену Дэвиду Эсколлару Баллестеросу до подиума добраться не удалось. Победитель прошлогоднего кросса King of the Mountain финишировал четвертым, показав результат 1:03:53. Среди женщин победительницей забега на 10 миль стала Кэролин Митей, также представительница Кении. Ее результат – 1:04:05. Следом финишировала эфиопка с патриотичным именем Эфиопия Гебремескел (1:07:06). Бронза досталась представительнице Сингапура Вивиан Танг (1:07:25). Что касается граждан России, Украины и других бывших советских республик, то лучший результат среди них – шестое место украинки Олены Никитас, которая улучшила показатели по сравнению с прошлым годом. Тогда она преодолела дистанцию с итоговым временем 1:23:00, сейчас – 1:18:37. Кроме того, в этом году в топе оказалась представлена и российская атлетика. Россиянка Елена Раевская финишировала десятой с результатом 1:21:45. Среди тайских спортсменов лучшие результаты у Тханита Канпая (седьмое место среди мужчин, время – 1:07:11) и Вилайван Кумпитак (четвертое место среди женщин, время – 1:11:35). «Я в прекрасном настроение сегодня, поскольку год назад я уже выступал здесь, а сегодня одержал вторую победу. Я счастлив, что защитил титул. Условия для забега были хорошие, хотя и было влажно. В следующем году я тоже буду участвовать», – заявил после забега победитель главной гонки среди мужчин Дэвид Кибет. Его соотечественница Кэролин Митей, ставшая лучшей среди женщин, планами на следующий год не поделилась, но отметила, что ранее в Supersports 10 Mile International Run 2017 ей участвовать не доводилось. Зато в следующем году намерена вновь выйти на дистанцию лучшая из тайских спортсменок Вилайван Кумпитак. «Забег был идеальным. Я участвовала в прошлом году и буду участвовать в следующем», – заявила она. Соревнования признали успешными не только атлеты, но и Туристическое управление Таиланда (ТАТ), являющееся официальным партнером Supersports 10 Mile International Run. «Это отличная поддержка спортивному туризму, поскольку соревнования привлекают атлетов из других регионов Таиланда и из-за рубежа. Мы надеемся, что Thanyapura и Supersports продолжат укреплять репутацию этого мероприятия в сфере профессионального спорта на глобальном уровне», – заявила глава отделения ТАТ на Пхукете Анома Вонгъяй. Из примерно 2500 участников соревнований на дистанцию в 10 миль вышли 782 человека. Забег на 5 миль собрал 820 участников, еще 900 человек, включая детей, выбрали дистанции в 2 мили и 500 метров. Последняя была зарезервирована исключительно для юных любителей спорта и, в отличие от забега на 2 мили, была именно соревнованием, а не свободным забегом. Среди мальчиков лучшие результаты показали Эйден Паркер, Иван Городецкий и Гюнтер Паркер (возрастная группа 6-8 лет). Результаты этой троицы оказались лучше, чем даже у спортсменов более старшего возраста (9-12 лет). Среди девочек лучшими стали Элла Стивенс (категория 9-12 лет), Алекс Барнетт (6-8 лет) и Дынгкэу Ынгсакун (6-8 лет). Также на дистанции отличились София Куртова, Настя Иванушкина и Мария Константинова. Напомним, соревнования Supersports 10 Mile International Run впервые прошли на Пхукете в 2014 году и с тех пор проводятся ежегодно. Участники соревнуются на живописном маршруте в природном заказнике Khao Phra Thaew, старт и финиш находятся в спортклубе Thanypura. Спонсоры соревнований – Supersports, New Balance, Thanyapura Health & Sports Resort, Gatorade, Johnson Health Tech (Thailand), Krungthai Card Public Co. Ltd (KTC), Thai Health Promotion Foundation, CRG, Mister Donut, Auntie Anne’s Pretzels, FamilyMart, Tanita, New) TV 18, Aquafina, Radio Trip 89.75, Khao Phuket, Anda Focus, а также Министерство туризма и спорта, Туристическое управление Таиланда и Спортивное управление Таиланда.