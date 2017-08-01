В Трате открыли дорогу со столбом посреди проезжей части

В провинции Трат проложили дорогу, не убрав с будущей проезжей части электрический столб.

1 Августа 2017 09:28:00

Фото: Jakkrit Waewklayhong

Об оригинальном подходе к прокладке дорог в провинции Трат стало известно из Facebook. В понедельник, 31 июля, один из тайских пользователей соцсети выложил фотографию дороги со столбом посреди проезжей части, сопроводив ее следующей подписью: «Дорога в провинции Трат. Какой хитроумный способ снизить скорость машин и уменьшить число аварий».

Как пишет Bangkok Post, власти провинции Трат уже подтвердили факт существования запечатленной на фото дороги и объяснили, что произошло. По словам главы OrBorTor тамбона Ао-Яй Рангвана Кханкхэнга, изначальный проект предполагал, что однополосная бетонная дорога пройдет в стороне от линии электропередач. Однако план пришлось в последний момент пересмотреть, потому что местные жители выразили опасение, что бетонка будет находиться слишком близко от берега местного пруда.

Схему прокладки пришлось менять на ходу, при этом строительство откладывать тоже было нельзя, поскольку успеть с работами надо было пока позволяла погода. В итоге дорога была проложена так, как это запечатлено на фото.

Впрочем, представители Управления энергоснабжения провинции Трат уже подтвердили, что им ничего не мешает убрать столб после прокладки дороги. Это будет сделано, «когда бетон полностью застынет».