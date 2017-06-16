В ТЦ Jungceylon изъяли контрафакта на полмиллиона бат

Сотрудники Департамента интеллектуальной собственности провели рейд в IT-зоне торгового центра Jungceylon.

16 Июня 2017 16:14:43

В ходе операции, которую возглавил майор Адичарт Аморнпрадит из Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) были изъяты десятки единиц контрафактной продукции стоимостью около 500 тыс. бат.

В общей сложности были проверены 19 торговых точек. Среди изъятой продукции были чехлы для мобильных телефонов, наушники, колонки и т.д. Проверка, как сообщает, была проведена по следам жалоб от покупателей-иностранцев.

Напомним, что ранее аналогичная операция была проведена в Central Festival, где было изъято контрафакта на 2 млн бат. Подробнее читайте здесь.