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В тайских школах прошла церемония Вай Кру

В четверг, 15 июня, тайские школьники по всей стране приняли участие в ежегодной церемонии Вай Кру, продемонстрировав педагогам свое уважение и благодарность.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Июня 2017 11:56:25

Во всех школах Таиланда учащиеся преподнесли учителям цветы и совершили ритуальный поклон. Во многих учебных заведениях церемония сопровождалась исполнением традиционной песни, носящей то же название, что и сам ритуал.

«Церемония Вай Кру очень важна. Это не только выражение уважения учителям, но и подчеркивание важности отношений между учениками и педагогами», – отметила директор пхукетской школы Anuban Kanchanawat Wittaya School Пхенпхан Висапхакан.

«Эта церемония особенно важна для воспитанников детских садов. Это их первый шаг на пути к уважению и любви учителей», – добавила она.

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