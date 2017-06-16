В тайских школах прошла церемония Вай Кру

В четверг, 15 июня, тайские школьники по всей стране приняли участие в ежегодной церемонии Вай Кру, продемонстрировав педагогам свое уважение и благодарность.

16 Июня 2017 11:56:25

Во всех школах Таиланда учащиеся преподнесли учителям цветы и совершили ритуальный поклон. Во многих учебных заведениях церемония сопровождалась исполнением традиционной песни, носящей то же название, что и сам ритуал.

«Церемония Вай Кру очень важна. Это не только выражение уважения учителям, но и подчеркивание важности отношений между учениками и педагогами», – отметила директор пхукетской школы Anuban Kanchanawat Wittaya School Пхенпхан Висапхакан.

«Эта церемония особенно важна для воспитанников детских садов. Это их первый шаг на пути к уважению и любви учителей», – добавила она.