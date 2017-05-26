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В Таиланде вступил в силу новый закон о компьютерных преступлениях

Шеф полиции Пхукета обратился к гражданам с напоминанием об основных положениях Computer Crime Act 2017.

Новости Пхукета

26 Мая 2017 14:18:38

Генерал-майор Тирапхон Тхипджарон коротко рассказал об основных положения Закона о компьютерных преступлениях.
Генерал-майор Тирапхон Тхипджарон коротко рассказал об основных положения Закона о компьютерных преступлениях.

Полный текст новой версии Закона о компьютерных преступлениях доступен на сайте Royal Gazette на тайском языке, официальной английской версии закона еще нет. Однако генерал-майор Тирапхон Тхипджарон изложил основные его положения в обращении к гражданам на этой неделе. Шеф полиции Пхукета призвал граждан не забывать, что по закону определенные действия в интернете могут грозить внушительными штрафами или реальными тюремными сроками, и привел примеры.

Прежде всего, генерал Тхипджарон отметил недобросовестную рекламу в сети, наказание за которую по новому закону – штраф на сумму до 200 тыс. бат.

«Человек или организация, занимающиеся продвижением своей продукции на чужой странице в социальных сетях, нарушают положения нового Закона о компьютерных преступления. В случае признания виновным нарушителю грозит штраф на сумму в 200 тыс. бат», – заявил генерал, не уточнив, имеет ли он в виду взлом чужих страниц или размещение рекламы, к примеру, в комментариях.

«Кроме того, если человек или компания присылают SMS с рекламой продукции на номер, владелец которого не давал на это согласия, или рассылают спам по электронной почте, то такому человеку или компании также грозит штраф в 200 тыс. бат», – добавил Тирапхон Тхипджарон.

Что касается лайков и шеров в соцсетях, то здесь также следует проявлять осторожность. Генерал заверил, что «сажать за лайки» пользователей не будут, если только речь не идет о чем-либо, связанным с Королевской семьей. В этом случае пользователь может быть привлечен к ответственности по статье УК об оскорблении монархии и монарха.

Что касается распространения чужих сообщений и постов, то пользователь может быть привлечен к ответственности в том случае, если содержащаяся в них информация оказывает негативный эффект на третью сторону. Таким образом, наказание грозит не только непосредственно автору текста или изображения, но и всем, кто этим текстом или изображением поделился. По словам генерала, это относится к распространению любой недостоверной или порочащей другого человека информации, в том числе, и уже ушедшего из жизни.

«Что касается постов об умерших, то они не должны вредить их репутации, не должны быть пренебрежительными или разжигающими ненависть к этом человеку. Если члены семьи скончавшегося посчитают, что сообщение вредит репутации, является пренебрежительным или направлено на разжигание ненависти, то они могут принять меры в отношении автора такого поста», – заявил генерал Тхипджарон. Наказание во всех случаях – штраф до 200 тыс. бат.

В случае, если в публикации речь идет о несовершеннолетних, их лица должно быть скрыты.

«Но если в посте содержится уважительная похвала несовершеннолетнему или поздравление, то скрывать лицо нет необходимости», – отметил шеф полиции Пхукета.

Также генерал призвал пользователей сети уважать чужие права интеллектуальной собственности, отдельно выделив использование в рекламных целях фотографий, автор которых не давал на то согласия. Распространение порнографии карается по закону в любом случае.

«Если пользователь обнаружил на своем устройстве нарушающую закон информацию, но сам он к ее появлению отношения не имеет, то ему следует сообщить об этом соответствующим органам, а затем удалить информацию. Никаких претензий со стороны закона к нему не будет», – отметил генерал Тхипджарон.

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