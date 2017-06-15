В Таиланде продолжается проверка сообщений о торговле должностями в полиции

Заместитель премьера Правит Вонгсувон признал, что основания для проверки являются обоснованными.

17 Июня 2017 12:00:00

Начальник штаба полиции по 8 региону генерал-лейтенант Теса Сиривато. Фото: Таньялак Сакут и Bangkok Post

Начавшаяся в марте серия служебных проверок в правоохранительных органах Пхукета вышла на новый уровень. В воскресенье, 12 июня, приказом главы Королевской полиции Таиланда был вызван в столицу начальник штаба полиции по 8 региону генерал-лейтенант Теса Сиривато. Региональный штаб на время его отсутствия возглавил заместитель главы тайской полиции генерал-лейтенант Тханет Пинмуангнгам.

Приказу начальника полиции предшествовало заявление бывшего главы Народного комитета за демократические реформы (PDRC) Виттайи Кэупарадая о том, что и в провинциях, и в столице практикуется торговля полицейскими должностями за деньги, причем купить можно любой пост – от инспектора до заместителя главы регионального штаба.

В штабе полиции по 8 региону корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердили, что генерал Сиривато в ближайшее время должен прибыть в столицу, но на момент обращения он находится с рабочей поездкой в Китае. Позже редакции удалось связаться и с самим генералом. Тот вежливо пообщался с журналистом, но от комментариев по существу воздержался, попросив перезвонить позднее.

Информацию о проверке сообщений о продаже должностей подтвердил заместитель премьер-министра Правит Вонгсувон, курирующий полицию. Генерал Вонгсувон отметил, что основания для проверки являются обоснованными, и пообещал, что если факты подтвердятся, то причастные будут привлечены к ответственности.

«Мы разберемся со всеми замешанными в торговле должностями», – цитирует его слова газета Bangkok Post.

Прокомментировал ситуацию и глава правительства Прают Чан-Оча, слова которого также приводит Bangkok Post. Генерал Чан-Оча поблагодарил Виттайю Кэупрадая за то, что тот привлек внимание к проблеме и предоставил информацию, а затем отметил, что и сам получал жалобы на подобную коррупционную практику.

«В этот раз их необходимо поймать», – заявил генерал Чан-Оча. Результаты проверки должны быть переданы руководителю Королевской полиции Таиланда через неделю.

Отметим, что нынешняя проверка – не первая на Пхукете с начала года. В марте была инициирована проверка в отношении капитана полиции Патонга Тхантуронга Вуттхивонга, после того как жалоба на офицера поступила в офис премьер-министра Праюта Чан-Очи.

Глава пхукетской полии генерал-майор Тирапон Тхипджарон тогда подверг сомнению обоснованность выдвинутых против капитана обвинений, но подтвердил, что тот был временно переведен со своего места службы. О том, чем завершилась проверка, информации у средств массовой информации нет.

Кроме того, в конце мая со своих мест службы были переведены шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Камон Осири и два его заместителя – подполковники Чао Пхомна и Нат Пхромтхеп. Их перевод был также связан с неким антикоррупционным расследованием, результаты которого пока озвучены не были.