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В Таиланде продали с аукциона 32 телефонных номера за 28,8 млн бат

Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) провела третий аукцион по продаже красивых телефонных номеров.

Новости Пхукета

27 Июня 2017 10:18:35

Фото: Shinichi Higashi / Flickr
Фото: Shinichi Higashi / Flickr

Аукцион прошел в воскресенье, 25 июня. В общей сложности на торги были выставлены 168 номеров, у которых шесть или семь последних цифр были одинаковыми. Куплены из них были 32.

Согласно заявлению NBTC, самым дорогим из лотов оказался номер 095-999-9999, ушедший с аукциона за 4,8 млн бат. Номера 095-666-6666 и 096-000-0000 были проданы за 3 млн каждый. За сумму в 1 млн с молотка ушел номер 092-899-9999.

Наиболее активные торги – 59 заявок до определения победителя – развернулись за номер 094-455-5555, который в итоге был продан за 1,3 млн.

В общей сложности аукцион принес 28,8 млн бат, что существенно меньше, чем на двух предыдущих аукционах. На первых торгах было продано 9 номеров за 62 млн бат, а на вторых – 76 номеров за 104,6 млн.

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