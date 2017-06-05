В Таиланде подготовлен проект обязательной страховки для туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда выступило с предложением ввести обязательную страховку для всех въезжающих в страну туристов.

5 Июня 2017 17:11:07

Фото: Pattanapong Hirunard / Bangkok Post

Проект был подготовлен специальным комитетом при Минтуризма, работающим над развитием Таиланда как хаба оздоровительного туризма, сообщает Bangkok Post со ссылкой на информированный источник.

План предполагает, что детали проекта должна выработать национальная Страховая комиссия. В частности, комиссии предстоит продумать, как именно должна оформляться страховка, если турист не приобрел ее на родине. Один из вариантов – автоматы по оформлению страховых полисов на пунктах паспортного контроля. По всей видимости, пока что проект оформлен лишь в общих чертах.

Как пишет Bangkok Post, план будет передан на рассмотрение национальной Комиссии по туристической политике. Источник газеты не указал, когда это может произойти, но отметил, что требование о страховке не станет препятствием для иностранцев, желающих посетить Таиланд.

Напомним, ранее туристические власти страны уже выступали с предложениями о вводе обязательной туристической страховки, однако ни один из планов реализован не был. В ряде стран мира подобное требование к иностранца применяется уже давно.