В Таиланде объявлен годовой траур
Его Величество Пхумипон Адульядет ушел из жизни после долгой болезни.
Новости Пхукета
13 Октября 2016 19:54:25
Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.
В связи со смертью Его Величества Пхумипона Адульядета в Таиланде объявлен годовой траур. Государственные флаги будут приспущены на 30 дней, начиная с 14 октября 2016 года.
В своем обращении к нации премьер-министр Прают Чан-Оча призвал жителей Таиланда воздержаться от развлекательных мероприятий и активностей на 30 дней. Одновременно генерал Чан-Оча призвал людей к ношению траурных одежд в течение года.
Пусть память о Его Величестве останется в сердцах и душах навеки.
Вечная память Королю Таиланда Пхумипону Адульядету.