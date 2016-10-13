В Таиланде объявлен годовой траур

Его Величество Пхумипон Адульядет ушел из жизни после долгой болезни.

13 Октября 2016 19:54:25

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

В связи со смертью Его Величества Пхумипона Адульядета в Таиланде объявлен годовой траур. Государственные флаги будут приспущены на 30 дней, начиная с 14 октября 2016 года.

В своем обращении к нации премьер-министр Прают Чан-Оча призвал жителей Таиланда воздержаться от развлекательных мероприятий и активностей на 30 дней. Одновременно генерал Чан-Оча призвал людей к ношению траурных одежд в течение года.

Пусть память о Его Величестве останется в сердцах и душах навеки.

Вечная память Королю Таиланда Пхумипону Адульядету.