В Таиланде обнаружены свидетельства поддержки ИГ

Власти Таиланда подтвердили достоверность информации о том, что некоторые жители южных провинций страны интересуются деятельностью террористической организации Исламское государство (ИГ) и оказывают ей поддержку.

23 Ноября 2016 11:01:41

Власти Таиланда официально признали, что в стране могут быть лица, симпатизирующие Исламскому государству. Фото: Bangkok Post

Первое официальное заявление о том, что среди тайцев могут быть лица, симпатизирующие ИГ, прозвучало после того, как правоохранительные органы Австралии передали тайским коллегам информацию о том, что «некоторые группы» граждан страны могут иметь связи с ИГ и финансово поддерживать крупнейшую террористическую организацию мира, пишет Bangkok Post (оригинал публикации читайте здесь).

Кроме того, по данным австралийской стороны, в течение последнего года более 100 тыс. пользователей Facebook из Таиланда заходили на страницы сообществ, связанных с ИГ.

Как отмечает Bangkok Post, пока что – в отличие от Малайзии, Индонезии и Сингапура – в Таиланде ни одна структура (включая группировки мусульманских сепаратистов из южных провинций) не заявляла о связях с ИГ, Аль-Каидой и подобными структурами. Даже самые радикальные из сепаратистов по-прежнему дистанцируются от международных исламистских организаций.

Заместитель начальника полиции Таиланда Сривара Рансибрахманакун подтвердил достоверность информации и отметил, что результаты расследования австралийской полиции действительно связывают некоторых граждан Таиланда с радикальными исламистами. В частности, были зафиксированы случаи частых поездок некоторых лиц из Таиланда в Сирию и обратно.

При этом офицер отметил, что пока силовые структуры не обнаружили связанных с ИГ активистов в стране, равно как и доказательств того, что кто-либо из тайских граждан финансировал деятельность исламистской организации. Кроме того, генерал подчеркнул, что поездка гражданина Таиланда в Сирию не превращает его в подозреваемого лишь на основании факта путешествия.

По словам генерала, сейчас Центральное бюро расследований и Специальный отдел полиции расследуют изложенные выше факты. Вся информация по результатам работы будет передана правительству. Работу ведут также и другие правоохранительные и силовые структуры.

С заявление по указанному вопросу выступил и премьер-министр Прают Чан-Оча, подчеркнувший, что официальные лица готовы принять превентивные меры, в том числе, арестовать подозреваемых, личности которых сейчас устанавливаются.

«Весь мир под угрозой ИГ. Во всех странах есть эта проблема», – заявил глава тайского правительства.

Напомним, в феврале этого года заместитель начальника полиции Таиланда Сривара Рансибрахманакун говорил, что хотя следов деятельности ИГ в стране на тот момент зафиксировано не было, спецслужбы вели работу по данному направлению

«Наши спецслужбы работают в состоянии повышенной готовности с конца прошлого года. Мы ничего не игнорируем, все принимаем во внимание. Однако оснований для паники нет», – говорил в феврале генерал Рансибрахманакун (подробнее читайте здесь).