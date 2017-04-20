В Таиланде начались продажи обновленного седана Toyota Vios

Новый Vios в дилерских центрах Toyota предлагается по ценам от 609 тыс. бат до 789 тыс. бат (за топовую комплектацию S).

22 Апреля 2017 12:17:57

Пусть в Европе и России об этой машине почти никто не слышал, но в Юго-Восточной Азии седан В-класса Toyota Vios – одна из самых популярных машин в своем классе. Запущена модель была 15 лет назад, а сейчас настало время для очередной «рихтовки» ее облика. Обновленный Vios образца 2017 года уже предлагается в салонах Toyota.

Внутри и снаружи

Сразу стоит оговориться, что нового в популярном седане – лишь внешний облик. Начинку Vios японский производитель сделал более современной еще в прошлом году, а косметику оставил на этот.

Поход к визажисту определенно пошел Vios на пользу. Седан получил новую радиаторную решетку, схожу с той, что устанавливается на модель Corolla, и стал выглядеть дороже. Что же касается бампера, то здесь определенно напрашиваются параллели со свежей Camry, представленной в США ранее в этом году.

Новый Vios выглядит намного спортивнее, чем предыдущая версия, которая по всем показателем была семейной машиной или (что актуально для Пхукета) недорогим седаном для сдачи в аренду.

Vios образца 2017 года предлагается в четырех комплектациях: J, E, G и топовая S. Последние две оформлены максимально спортивно, как в плане экстерьера, так и внутри. Отдельно хочется отметить двухцветные кресла: красно-черные в варианте S и черно-коричневые в остальных версиях. Красит Toyota новый Vios в шесть цветов: пять стандартных и спортивный красный. Об отношении компании к палитре говорит такой факт: если по-английски один из цветов называется Quartz Brown Metallic, то по-тайски – просто «коричневый». Видимо, тайские водители Vios в этом отношении консервативны.

Из минусов и явных дизайнерских недоработок – все тот же жесткий и совсем не радующий водителя пластик на приборной панели. Есть нарекания и к экрану бортового компьютера, которому явно бы не помешала регулировка яркости.

Под капотом

Как уже говорилось выше, все технические апгрейды Vios производитель провел еще год назад. В любой из комплектаций седан поставляется с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. и автоматической коробкой CVT. Модель не участвует в тайской программе эко-автомобилей, и поэтому силовая установка у нее отнюдь не малохольная для своего класса. Вот только у конкурентов все-таки лучше. Напомним, Honda Citry сейчас комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором на 117 л.с., а лидер класса Mazda 2 имеет под капотом 1,5-литровый турбодизель на 105 л.с. С учетом того, что новые модели Mazda еще и оснащены современными системами помощи водителю, техническое Vios в компании конкурентов выглядит бледно.

Что касается подвески, то тут Toyota также думала прежде всего о семейном водителе. Она обеспечивает хорошую управляемость и плавную езду на стандартной городской скорости, но не более того. Из дома до работы или в Хуа-Хин новый Vios довезет с комфортом, но от аналогичных поездок на Mazda 2 водительского удовольствия будет больше.

Цена вопроса

Новый Vios в дилерских центрах Toyota предлагается по ценам от 609 тыс. бат (версия J) до 789 тыс. бат (версия S). Много это или мало? Скорее, это вполне на уровне рынка, вот только предлагает за эти деньги Toyota меньше, чем ее конкуренты. Седан Mazda 2 в топовой комплектации XD High Plus L (с более бодрыми мотором, системой помощи водителю и кучей электронной начинки) сейчас стоит ровно 789 тыс. бат и его можно взять в том же «гоночно красном», что и Vios. В свою очередь, Honda City в топовой комплектации SV+ (которая также лучше, чем у Vios) стоит 751 тыс. бат.

Если посмотреть на самые бюджетные варианты, то и здесь расклад не в пользу Toyota. Цены на Mazda 2 в комплектации 1,3 Standard с коробкой-автоматом начинаются от 530 тыс. бат, на самую доступную Honda City с автоматом – от 589 тыс. (и от 550 тыс. – за версию с МКП). Обновленный Vios в минимальной комплектации обойдется в 609 тыс.