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В Таиланде мотоциклиста оштрафовали за непристегнутый ремень

Шеф полиции провинции Лёй принес извинения за действия сотрудника, выписавшего квитанцию с ошибкой.

8 Июня 2017 11:37:48

Фото: Thai PBS
Фото: Thai PBS

О курьезном случае на северо-востоке Таиланда стало известно благодаря социальным сетям, сообщает Thai PBS. В начале июня пользователь Facebook Силапоб Салуси опубликовал на своей странице фотографию квитанции о штрафе за езду с непристегнутым ремнем, которую ему выписал сотрудник местной дорожной полиции. 

При этом сам Силапоб находился за рулем не машины, а мотоцикла, что подтверждается указанными в квитанции номерами транспортного средства. Штраф же должен был быть выписан за езду без шлема. 

Выложенная мужчиной фотография стала вирусной в тайском сегменте Facebook и вызвала волну саркастических ремарок пользователей, некоторые из которых заявили, что такое возможно только в Таиланде.

В итоге в ситуацию вмешался шеф полиции Лой полковник Торсак Аруньяканонт. Он публично извинился и отметил, что выписавший квитанцию полицейские в день инцидента «усердно работал в течение долгого времени и был полностью без сил».

Полковник пояснил, что совершивший ошибку сотрудник свяжется с Силапобом Салуси и также извинится перед остановленным им нарушителем ПДД, чей проступок он неверно оформил на бумаге. 

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