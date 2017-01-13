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В Таиланде изменена структура футбольных лиг

Футбольная ассоциация Таиланда (FAT) упорядочила структуру лиг в сезоне 2017, клуб Phuket FC оказался в Лиге 4, которая раньше носила название Второго дивизиона.

Новости Пхукета

13 Января 2017 12:20:34

Фото www.thaileague.co.th
Фото www.thaileague.co.th

Новое официальное название Премьер-Лиги – Toyota Thai League 1. Турнир следующего уровня – Yamaha Thai League 2, бывший Первый дивизион. Уровнем ниже – Thai League 3, новый турнир, о котором было объявлено в прошлом году (тогда он был известен как Чемпионат). Последний уровень – AIS Thai League 4, бывший Второй дивизион.

Именно в AIS Thai League 4 будет играть в 2017 году футбольный клуб Phuket FC. Как и ранее, розыгрыш будет проводиться отдельно в пяти региональных группа, команда Пхукета находится в южной конференции.

Ожидается, что первый официальный матч Phuket FC сыграет в начале февраля. До этого клуб проведет серию товарищеских встреч: в эту субботу – в Краби, в следующую – на своем поле.

Одновременно с изменениями в структуре лиг Футбольная ассоциация Таиланда представила и их новые логотипы (голова слона с мячом), выполненные в едином стиле и отличающиеся лишь цветами. Сайт футбольной ассоциации Таиланда находится по адресу www.thaileague.co.th, доступна версия на английском языке.

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