В Таиланде арестованы четверо россиян из красного списка Интерпола

Аресты были произведены на Пхукете, в Бангкоке, в Паттайе и в провинции Рой-Эт.

1 Июня 2017 17:06:12

Кадр из видео, снятого на пресс-конференции. Источник: Rot Hai / Stolen Cars Report

Об аресте четверых россиян, разыскиваемых на родине за различные тяжкие преступления, было объявлено на пресс-конференции в Бангкоке 31 мая. Как сообщает ТАСС, объявление сделал глава иммиграционной полиции генерал-лейтенант Наттхорн Пхросутхорн. Материал по итогам пресс-конференции выпустили и многие тайские СМИ, включая Bangkok Post и Post Today.

По словам генерала, 26-летний россиянин Евгений Коровин был задержан на Пхукете на прошлой неделе. В розыск уроженец Благовещеска был объявлен по обвинению в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено в ноябре 2013 года, после чего Коровин, судя по всему, оперативно покинул Россию. Во всяком случае генерал Пхросунтхорн указал, что россиянин нелегально находился в Таиланде на протяжении 1200 дней, то есть с начала 2014 года. В пхукетской полиции «Новостям Пхукета» сообщили, что об аресте Коровина им неизвестно.

Также на прошлой неделе в провинции Рой-Эт на северо-востоке страны был задержан 35-летний Андрей Дзятковский. ТАСС сообщает, что в России он обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. При этом на пресс-конференции 31 мая генерал Пхросунтхорн перечислил и другие статьи, включая покушение на убийство, незаконное хранение оружия и боеприпасов. Генерал назвал Дзятковского «одним из наиболее активно разыскиваемых наемных убийц в России», добавив, что его целями были «высокостатусные россияне». По словам генерала, Дзятковского связывают со многими убийствами.

Примечательно, что, по данным тайской иммиграционной полиции, находившийся в международном розыске россиянин посещал Таиланд семь раз, а последний въезд датируется 18 апреля. Глава иммиграционной полиции не пояснил, почему «главного российского киллера» не задержали при одном из пересечений границы.

Третьим арестованным оказался 29-летний уроженец Владивостока Дмитрий Шкуратов. По данным ТАСС, в июле 2015 года Шкуратов был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, но сбежал из-под стражи, «нанеся стражам правопорядка телесные повреждения». Разыскиваемого арестовали в одном из отелей Бангкока.

Четвертый из ожидающих депортации россиян – 56-летний Анатолий Самодов, которого генерал Пхросунтхорн назвал «предполагаемым лидером русской мафиозной группы». ТАСС использует не такую яркую формулировку – «принуждение к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия». В международном розыске он находился с декабря 2014 года, а арестован был 22 мая в Паттайе. Судя по продолжительности оверстея – 1424 дня – в Таиланде он жил почти все последние четыре года.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов подтвердил ТАСС, что в ближайшее время россияне будут депортированы в Москву в сопровождении российских полицейских.

Вместе с четырьмя россиянами на пресс-конференции был представлен журналистам и предполагаемый фальшивомонетчик из Германии Морис Хокельманн. Он был задержан в Бангкоке в этот понедельник. При этом его оверстей – 2449 дня – говорит о том, что он нелегально прожил в Таиланде более шести с половиной лет, прежде чем полиция его не арестовала.