В столовой при парламенте Таиланда сфотографировали крысу

Сотрудники Минздрава провели проверку в столовой и признали, что санитарные нормы там не соблюдаются.

31 Марта 2017 15:30:46

Фото: Bangkok Post

Проверка соблюдения санитарных норм в одной из столовых при тайском парламенте была проведена после публикации фотографии, на которой была запечатлена крыса, поедающая блюда из лотка на стойке раздачи еды. Снимок был сделан в столовой так называемого парламентского клуба. Столовая располагается в пристройке на территории парламентского комплекса в центральной части Бангкока.

В ходе проверки был обнаружен целый ряд нарушений, начиная от проделанных крысами дыр в деревянных стенах постройки до забитой канализации и немытой посуды. По словам представителя администрации района Дусит, также участвовавшего в инспекции, на приведение помещения в норму потребует целый день работы.

Официальные лица обещают привести столовую в соответствие с санитарными требованиями, а также организовать для ее сотрудников курс по гигиене на рабочих местах.