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В Сонгкхла неизвестные захватили автосалон и взяли заложников

Полиция продолжает поиски неустановленных лиц, захвативших автосалон в Сонгкхла и скрывшихся с заложниками на пяти пикапах.

Новости Пхукета

17 Августа 2017 10:01:16

Один из захваченных злоумышленниками пикапов взорвался на шоссе в Паттани. Фото: Phayainsea2013 / Bangkok Post
Один из захваченных злоумышленниками пикапов взорвался на шоссе в Паттани. Фото: Phayainsea2013 / Bangkok Post

Семеро вооруженных мужчин в черной одежде захватили автосалон Wangto Car Centre в провинции Сонгкхла около 11 утра среды, 16 августа. Как сообщает Bangkok Post, нападавшие похитили из салона пять пикапов и взяли в заложники четырех человек, включая владельца заведения.

В полиции полагают, что машины могли быть необходимы нападавшим для осуществления терактов в южных провинциях. После захвата транспортных средств злоумышленники направились на юг, в сторону провинции Паттани.

Как пишет Bangkok Post, к настоящему моменту все заложники находятся в безопасности. Газета не уточняет, как именно они были освобождены, но указывает, что двое из них получили огнестрельные ранения.

Что касается нападающих, то один из них был застрелен полицией в процессе погони в одном из тамбонов провинции Паттани. В салоне пикапа, которым управлял застреленный подозреваемый, саперы нашли взрывное устройство.

Еще два пикапа нападавшие бросили после того, как у них закончился бензин. Одна машина была обнаружена в тамбоне Тхепа провинции Сонгкхла, а вторая – в тамбоне Кхуан-Нори провинции Паттани.

Четвертый пикап, в котором также было установлено взрывное устройство, взорвался на шоссе в тамбоне Яби (снова провинция Паттани). Местонахождение пятой угнанной машины пока не установлено.

В публикации Bangkok Post упоминается только один из нападавших (тот, который был застрелен в ходе погони). О шестерых оставшихся информации в статье нет.

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