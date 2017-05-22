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В результате взрыва в Бангкоке пострадали 20 человек

Взрыв прогремел в больнице в центре Бангкока около 10 утра понедельника, 22 мая. Пострадали более 20 человек.

22 Мая 2017 16:00:28

Фото: KhunChai88 / Post Today
Фото: KhunChai88 / Post Today

В полиции подтвердили, что речь идет о взрывном устройстве, которое было установлено в аптеке при больнице King Mongkut Hospital, сообщает AFP. Взрыв вызвал задымление и панику, количество пострадавших уточняется.

«Согласно предварительному сообщению, это была бомба... более 20 человек пострадали», – заявил журналистам заместитель начальника тайской полиции генерал Сривара Рангсибрахманакун.

По словам генерала, на месте событий были найдены «батарея и провода». Сейчас в King Mongkut Hospital работают специалисты, пострадавшим оказывается помощь. Среди них есть как военные, так и гражданские лица.

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