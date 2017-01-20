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В результате взрыва на лодке в марине пострадали два человека

Взрыв произошел на борту 45-футовой моторной яхты Serenity в марине Boat Lagoon. В момент взрыва двое рабочих проводили ремонт лодки.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Января 2017 16:41:47

Спасатели получили сообщение об инциденте в Boat Lagoon около 14:00 пятницы, 20 января. Прибывшие на место событий специалисты обнаружили на борту моторной яхты Serenity двоих сотрудников компании M.T.T. Marine Engineering Co Ltd, которые в момент инцидента проводили ремонт лодки. Оба к прибытию спасателей были без сознания.

Первый из пострадавших был доставлен в больницу в бессознательном состоянии, второго спасателям удалось привести в чувство, и он рассказал, что взрыв произошел где-то под палубой. Спасатели не уточнили какого рода травмы получили пострадавшие.

В настоящий момент полиция устанавливает причину взрыва.

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