В районе Tesco Lotus отключено электричество

Отключение электричества продлится с 9 утра до 5 вечера пятницы, 2 сентября.

2 Сентября 2016 10:48:17

Дорожные работы у Tesco должны быть завершены в течение сентября. Фото: Таньялак Сакут

Управление электроснабжения провинции Пхукет (РРЕА) объявило об отключении электричества в районе супермаркета Tesco Lotus на Bypass Rd. в пятницу, 2 сентября. Отключение связано с работами по вводу в эксплуатацию тоннеля. В частности, специалистам необходимо установить и запустить светофоры, а также другие электросистемы.

Проблемы с энергоснабжением затронут улицу Soi Thida, комплекс Bypass Square, офисы в Billion Plaza и непосредственно сам перекресток Samkong Intersection, где находится магазин Tesco Lotus.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы PPEA: 076-354379.