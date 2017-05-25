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В районе Пхукета затонуло судно из Мьянмы

Бирманское грузовое судно с 14 моряками на борту затонуло в 60 км к юго-востоку от Пхукета в среду, 24 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Мая 2017 13:30:08

Морской департамент Пхукета получил сообщение о кораблекрушении около 17:00. В сообщении говорилось о том, что грузовое судно Aung Sein Myat затонуло примерно в 47 км к юго-востоку от острова Рача-Яй (около 60 км от Пхукета). Затем, уже ночью, ведомство было уведомлено о том, что находившиеся на борту корабля 14 моряков благополучно спаслись и были подобраны судном Arun Samuth 5. Все они в настоящий момент находятся в безопасности.

Судно Aung Sein Myat вышло из Пенанга (Малайзия) во вторник и в пятницу должно было прибыть в Марид (Мьянма). Однако в районе островов Рача сильные волны повредили корпус судна и оно начало набирать воду. Поскольку помпы с откачкой не справлялись, капитан отдал приказ покинуть судно и моряки погрузились на спасательную шлюпку.

Судно полностью затонуло, на поверхности осталась лишь часть его груза обладавшая положительной плавучестью. Вопрос с подъемом Aung Sein Myat пока не решен.

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