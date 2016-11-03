Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В Пхукет-Тауне загорелся шопхаус с рестораном

Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation получили информацию о пожаре на улице Wichitsongkram Rd. в Пхукет-Тауне около 19:00 вторника, 1 ноября.

3 Ноября 2016 10:35:21

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам звонившего, возгорание произошло на втором этаже здания, в котором размещался ресторан Moo Krob Khun Yai.

Когда сотрудники Kusoldharm и муниципальные пожарные прибыли на место событий, второй этаж был охвачен огнем, и специалистам понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание. За это время огонь успел распространиться, и пламенем оказались также повреждены соседние дома.

В ходе инцидента никто не пострадал, ущерб от пожара владельцы ресторана пока не оценили.

«Мы полагаем, что пожар мог начаться в результате короткого замыкания. Впрочем, пока что мы ждем итогов расследования полиции, которая должна установить точную причину происшествия и назвать сумму ущерба», – заявил «Новостям Пхукета» представитель муниципалитета Пхукет-Тауна.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.