В Пхукет-Тауне загорелся шопхаус с рестораном

Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation получили информацию о пожаре на улице Wichitsongkram Rd. в Пхукет-Тауне около 19:00 вторника, 1 ноября.

3 Ноября 2016 10:35:21

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

По словам звонившего, возгорание произошло на втором этаже здания, в котором размещался ресторан Moo Krob Khun Yai.

Когда сотрудники Kusoldharm и муниципальные пожарные прибыли на место событий, второй этаж был охвачен огнем, и специалистам понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание. За это время огонь успел распространиться, и пламенем оказались также повреждены соседние дома.

В ходе инцидента никто не пострадал, ущерб от пожара владельцы ресторана пока не оценили.

«Мы полагаем, что пожар мог начаться в результате короткого замыкания. Впрочем, пока что мы ждем итогов расследования полиции, которая должна установить точную причину происшествия и назвать сумму ущерба», – заявил «Новостям Пхукета» представитель муниципалитета Пхукет-Тауна.