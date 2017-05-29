В Пхукет-Тауне загорелся ночной клуб

Пожар произошел в здании ночного клуба Mahanakorn у кольцевой развязки с морскими коньками (Nimit Circle) во второй половине дня 28 мая.

29 Мая 2017 10:44:46

Возгорание произошло в дневное время, когда в клубе никого не было. Пожарным потребовалось всего лишь 10 минут, чтобы справиться с огнем, однако пламя успело нанести ущерб в «сотни тысяч бат».

Пожарные предположили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Впрочем, расследование пока еще не завершено.