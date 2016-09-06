В Пхукет-Тауне прошел межшкольный турнир по теннису

Среди прочих школ участие в соревнованиях Phuket All-Schools Tennis Tournament приняли и учащиеся British International School Phuket (BISP).

6 Сентября 2016 20:17:17

Победители Phuket All-Schools Tennis Tournament. Фото: BISP

По итогам турнира сразу пять воспитанников BISP RPT Tennis Academy заняли призовые места в своих возрастных группах.

Кевин. Первое место среди юношей до 16 лет.

Туркуаз. Второе место среди девушек до 16 лет.

Хьюго. Третье место среди юношей до 16 лет.

Жасмин. Третье место среди девушек до 12 лет.

Анзак. Второе место среди юношей до 12 лет.

Кроме того, Берди из теннисной академии BISP выступил на турнире в Бангкоке, где дошел до полуфинала, но там проиграл первой ракетке.

Также отличились учащиеся British Internation и на LTAT Southern Circuit в городе Хат-Яй. Анзак там выступил безупречно, дойдя до финала в возрастной группе до 10 лет и выиграв итоговый матч в сухую. Его партнер по академии Джеймс, в свою очередь, вышел в финал среди юношей до 16 лет, но был вынужден довольствоваться серебром.

Подробнее о теннисе в BISP читайте на сайте www.bisphuket.ac.th/tennis.