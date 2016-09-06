В Пхукет-Тауне прошел межшкольный турнир по теннису
Среди прочих школ участие в соревнованиях Phuket All-Schools Tennis Tournament приняли и учащиеся British International School Phuket (BISP).
Саймон Остхаймер
6 Сентября 2016 20:17:17
По итогам турнира сразу пять воспитанников BISP RPT Tennis Academy заняли призовые места в своих возрастных группах.
- Кевин. Первое место среди юношей до 16 лет.
- Туркуаз. Второе место среди девушек до 16 лет.
- Хьюго. Третье место среди юношей до 16 лет.
- Жасмин. Третье место среди девушек до 12 лет.
- Анзак. Второе место среди юношей до 12 лет.
Кроме того, Берди из теннисной академии BISP выступил на турнире в Бангкоке, где дошел до полуфинала, но там проиграл первой ракетке.
Также отличились учащиеся British Internation и на LTAT Southern Circuit в городе Хат-Яй. Анзак там выступил безупречно, дойдя до финала в возрастной группе до 10 лет и выиграв итоговый матч в сухую. Его партнер по академии Джеймс, в свою очередь, вышел в финал среди юношей до 16 лет, но был вынужден довольствоваться серебром.
Подробнее о теннисе в BISP читайте на сайте www.bisphuket.ac.th/tennis.