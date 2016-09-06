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В Пхукет-Тауне прошел межшкольный турнир по теннису

Среди прочих школ участие в соревнованиях Phuket All-Schools Tennis Tournament приняли и учащиеся British International School Phuket (BISP).

Саймон Остхаймер

6 Сентября 2016 20:17:17

Победители Phuket All-Schools Tennis Tournament. Фото: BISP
Победители Phuket All-Schools Tennis Tournament. Фото: BISP

По итогам турнира сразу пять воспитанников BISP RPT Tennis Academy заняли призовые места в своих возрастных группах.

  • Кевин. Первое место среди юношей до 16 лет.
  • Туркуаз. Второе место среди девушек до 16 лет.
  • Хьюго. Третье место среди юношей до 16 лет.
  • Жасмин. Третье место среди девушек до 12 лет.
  • Анзак. Второе место среди юношей до 12 лет.

Кроме того, Берди из теннисной академии BISP выступил на турнире в Бангкоке, где дошел до полуфинала, но там проиграл первой ракетке.

Также отличились учащиеся British Internation и на LTAT Southern Circuit в городе Хат-Яй. Анзак там выступил безупречно, дойдя до финала в возрастной группе до 10 лет и выиграв итоговый матч в сухую. Его партнер по академии Джеймс, в свою очередь, вышел в финал среди юношей до 16 лет, но был вынужден довольствоваться серебром.

Подробнее о теннисе в BISP читайте на сайте www.bisphuket.ac.th/tennis.

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