В Паттайе закрыли 30 отелей, работавших без лицензии

Проверка отелей на легальность ведется и на Пхукете, но здесь пока ни одного распоряжения о закрытии гостиницы издано не было.

15 Февраля 2017 17:40:23

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Администрация Паттайи отчиталась о первых итогах кампании по борьбе с нелегальными отелями. Как пишет Bangkok Post, к настоящему моменту распоряжение закрыться получили 30 гостиниц, расположенных в районе Банг-Ламунг.

По данным главы районной администрации Нарита Нирамайвонга, из 1000 находящихся там заведений лишь 239 работают в соответствии с требованиями Закона об отелях 2004 года (Hotel Act 2004).

Комментируя ход компании, господин Нирамайвонг заявил, что проверены будут все гостиницы Паттайи.

Напомним, в августе прошлого года вступило в силу распоряжение Министерства внутренних дел, по которому получить отельную лицензию могут и те, кто раньше не имел возможности претендовать на нее, поскольку использовавшийся в качестве отеля объект недвижимости не соответствовал требованиям, предъявляемым к гостиницам Законом о контроле строительства (Building Control Act или ВСА от 1979 года).

Небольшие отели теперь могут получить лицензию в упрощенном порядке, поскольку требования к ним будут мягче, чем к курортных комплексам на сотни номеров. Действовать министерское распоряжение будет в течение пяти лет, однако воспользоваться послаблениями смогут лишь те заявители, чьи объекты недвижимости уже существовали к моменту вступления документа в силу 19 августа 2016 года. На здания, построенные позже, распоряжение не распространяется. Подробнее читайте здесь.