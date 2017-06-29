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В парке Sirinath прошли учения по оказанию помощи туристам

В среду, 28 июня, сотрудники Sirinath National Park на Пхукете прошли обучение по оказанию помощи туристам в чрезвычайных ситуациях.

Сутича Сирират

29 Июня 2017 14:52:55

Учения на Пхукете прошли в рамках национальной кампании Tourists Safety Training 2017, открыли мероприятие заместитель премьер-министра Тханасак Патимапрагорн, министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун, министр природных ресурсов и окружающей среды Сурасак Канджанарат, глава Департамента национальных парков (DNP) Тханья Нетитхаммакун и губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг.

«В ведении Департамента национальных парков находится 154 природных туристических объектов Таиланда. У нас имеется высокий потенциал для долгосрочного развития туризма, что принесет пользу и местному бизнесу, и национальной экономики. При этом министр природных ресурсов и экологии видит также важность обеспечения безопасности туристов», – заявил на открыти учений глава DNP Тханья Нетитхаммакун.

По итогам учений, включавших теоретические и практические занятия, 14 сотрудников парка получили сертификаты о прохождении обучения. Ранее аналогичные курс были организованы для сотрудников национальных парков Namtok Phlio, Sai Yok, Doi Inthanon и Khao Yai.

«Сотрудники прошли как теоретические, так и практические курсы. Качественное оборудование и профессиональное обучение крайне важны для защиты жизней людей и имущества. К тому же, и тайские туристы в первую очередь задаются вопросом о безопасности, когда принимают решение отдыхать или нет в Таиланде», – отметил Тханья Нетитхаммакун.

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