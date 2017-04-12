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В отеле у пляжа Най-Янг поймали варана

Крупная ящерица заползла на территорию одного из пхукетских отелей во второй половине дня 10 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Апреля 2017 11:17:17

Спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение о ящерице на территории гостиницы около 17:30 вечера. Прибывшим по вызову специалистам потребовалось более 20 минут, чтобы поймать варана, отказывавшегося подпускать к себе людей. Затем животное передали сотрудникам природного заказника Khao Phra Thaeo, чтобы те выпустили варана в джунгли.

По словам директора заказника Пиявата Сукхона, пойманная ящерица оказалась южноазиатским вараном.

«Эти ящерицы не более опасны, чем обычные вараны, но если они чувствуют опасность, то раздувают шипастую шею, наподобие кобры, и громко шипят. Южноазиатские вараны относятся в Таиланде к охраняемым видам», – рассказал господин Сукхон.

«Но если его зажать в угол, он может и укусить», – добавил директор заказника Khao Phra Thaeo.

По словам Пиявата Сукхона, в отличие от обитающих в Бангоке ящериц, непосредственно эти вараны предпочитают не покидать пределов дикой природы, и их редко можно встретить в застроенных районах.

Господин Сукхон отдельно подчеркнул, что в случае встречи с вараном не стоит приближаться к нему и пытаться прогнать самостоятельно, вместо этого следует обратиться к спасателям. Контактные телефоны: 076-211706 и 076-355330 (см. другие контакты на сайте).

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