В отеле Banyan Tree сменился менеджер

Гостиница Banyan Tree Phuket объявила о назначении Мануэля Ланга на должность отельного менеджера.

20 Апреля 2017 10:09:39

Как сообщается в пресс-релизе гостиницы, он будет напрямую подчиняться регионального генеральному менеджеру Срираму Кайласаму и будет заниматься развитие флаганского проекта бренда Banyan Tree на Пхукете.

Мануэль Ланг – уроженец Германии, свободно говорящий также на английском и французском языках. Свою карьеру в области управления люксовыми отелями он начал более двух десятков лет назад, успев за это время поработать в Европе, Америке и, наконец, Азии.

В Таиланде господин Ланг, в частности, руководил подготовкой к запуску гостиницы Cham's House на острове Куд, а затем занимал пост генерального менеджера Putahracsa Hua Hin.