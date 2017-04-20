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В отеле Banyan Tree сменился менеджер

Гостиница Banyan Tree Phuket объявила о назначении Мануэля Ланга на должность отельного менеджера.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 10:09:39

Как сообщается в пресс-релизе гостиницы, он будет напрямую подчиняться регионального генеральному менеджеру Срираму Кайласаму и будет заниматься развитие флаганского проекта бренда Banyan Tree на Пхукете.

Мануэль Ланг – уроженец Германии, свободно говорящий также на английском и французском языках. Свою карьеру в области управления люксовыми отелями он начал более двух десятков лет назад, успев за это время поработать в Европе, Америке и, наконец, Азии.

В Таиланде господин Ланг, в частности, руководил подготовкой к запуску гостиницы Cham's House на острове Куд, а затем занимал пост генерального менеджера Putahracsa Hua Hin.

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